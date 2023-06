Volley Letojanni ultimo impegno a Galatina. Soraci: "Annata positiva" - Tempostretto

Resta una gara da giocare contro il Green Volley Galatone in trasferta. La promozione in A3 è sfumata ma per il direttore sportivo Soraci "stagione agonistica positiva"

LETOJANNI – Ultimo impegno stagionale per il Volley Letojanni che domani sarà di scena sul campo di Galatina per affrontare, nell’ultima gara della seconda fase dei play off, la formazione del Green Volley Galatone.

Ambedue le squadre arrivano a questo appuntamento non avendo più nulla da chiedere visto e considerato che il Cus Cagliari, avendo vinto sabato scorso in casa per 3 a 0 contro la squadra leccese e martedì essersi ripetuto con lo stesso punteggio al Pala Letterio Barca, ha conquistato matematicamente la promozione in Serie A3.

Match senza nulla in palio

Le due squadre, dunque, si presenteranno in campo sgombre da ogni pensiero in quella che sarà l’ultima partita della stagione agonistica 2023. Una gara di cui si sarebbe potuto fare anche a meno non rivestendo alcuna importanza ai fini della classifica ma che, regolamento alla mano, deve essere necessariamente disputata per onorare fino al termine il calendario sportivo.

Le due formazioni si sono già affrontate in terra pugliese lo scorso 16 maggio ed era stata il Galatone a vincere per 3 a 1 in un match abbastanza equilibrato con le due squadre che avevano offerto al numeroso pubblico presente al palazzetto uno spettacolo sportivo di alto livello. L’inizio della gara è fissato per domani alle 18:30 al palazzetto Fernando Panico a Galatina. Arbitreranno l’incontro Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino.

Soraci: “Percorso comunque positivo in questa stagione”

Nella gara di domani, molto probabilmente, entrambi gli allenatori, Cavalera da un lato e Rigano dall’altro daranno spazio ai giocatori che durante la stagione regolare ne hanno avuto di meno “una gara che comunque vada a finire – commenta il direttore sportivo Salvatore Soraci, nell’immagine in evidenza – non intacca il percorso più che positivo che tutta la squadra ha espresso quest’anno. Alla fine della scorsa stagione, quando avevamo conquistato la promozione sul campo, ci eravamo proposti di confermare in blocco lo stesso organico e di ripetere una stagione esaltante.

L’annata agonistica è stata di per sé positiva, tant’è che il Letojanni si è classificata prima in classifica alla fine della stagione regolare ma forse sono venute meno le forze nei playoff anche se bisogna considerate che le squadre incontrate erano delle vere e proprie corazzate e sicuramente molto più esperte e forti rispetto a quelle incontrate lo scorso anno. Quindi – conclude Soraci – nulla da eccepire, se non ringraziare lo staff tecnico e tutti gli atleti per l’impegno profuso. Ci prenderemo qualche settimana di vacanza e poi ci metteremo subito a lavoro per programmare la prossima stagione”.

