 Volley, Sicily Bvs ripescata in serie B sulla panchina arriva Calcabotta

Volley, Sicily Bvs ripescata in serie B sulla panchina arriva Calcabotta

Simone Milioti

Volley, Sicily Bvs ripescata in serie B sulla panchina arriva Calcabotta

Tag:

martedì 12 Agosto 2025 - 17:00

La formazione tirrenica molto attiva sul mercato ha già annunciato gli opposti Cazzaniga e Mago, tra i confermati il capitano Russo e l'anima della squadra Mazza

VILLAFRANCA TIRRENA – La scorsa annata si era chiusa con l’amaro in bocca per la Sicily Beach Volley School, la formazione di pallavolo maschile dopo una grande stagione regolare aveva ceduto in finale playoff promozione contro la Jonica Volley di Santa Teresa, sfumato il sogno di tornare in serie B sul campo però la società si è prodigata arrivando ad ottenere il ripescaggio. Perciò nella prossima annata la Sicily Bvs avrà la prima squadra maschile in serie B e la prima squadra femminile in Serie D, quest’ultime hanno ottenuto la promozione sul campo.

Nel girone che annovera squadre siciliane e calabresi il gruppo tirrenico ritroverà le due formazioni joniche Letojanni e Santa Teresa, le palermitane Volo International e Atletica Termini, le catanese Aquila Bronte e Ciclope Bronte, Gupe Volley, Papiro, l’agrigentina Sciacca, le calabresi Next Atlas di Catanzaro, Corigliano Volley di Cosenza e Callipo di Vibo Valentia.

Per quanto riguarda il gruppo guidato dall’instancabile Carmelo Mazza, fondatore dirigente e per quest’anno ancora giocatore, la panchina è affidata a Davide Calcabotta, coach giovane ma esperto che si dice entusiasta di guidare la formazione tirrenica in un campionato che si preannuncia combattuto ed equilibrato. Confermati ai suoi ordini il capitano Renato Russo, centrale classe 1978, non confermato ma si tratta di un ritorno quello di Gabriele Rizzo in maglia Sicily dopo l’esperienza sempre in serie B due anni fa, ancora tra i centrali Stefano Remo classe 1991 resta in zona Villafranca-Saponara, come lui anche Gianluigi Gogliandolo.

Tra i nuovi acquisti i nomi più importanti sono sicuramente quelli di Roberto Cazzaniga, opposto classe 1979 con esperienza in serie A e il giovane collega di reparto Joaquin Mago ex Santa Teresa, ancora il palleggiatore Davide Pietroni, classe 1996, e ad alzare insieme a lui il giovane classe 2004 Lorenzo Alcantarini, in difesa Niccolò Baldaccini, libero classe 2006,

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Il ponte, il “Salva Contesse” e l’occasione (finora) persa del passante ferroviario di Messina
“A San Michele, Scala Ritiro e Badiazza il servizio di raccolta rifiuti è discontinuo”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED