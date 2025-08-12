Volley, Sicily Bvs ripescata in serie B sulla panchina arriva Calcabotta

La formazione tirrenica molto attiva sul mercato ha già annunciato gli opposti Cazzaniga e Mago, tra i confermati il capitano Russo e l'anima della squadra Mazza

VILLAFRANCA TIRRENA – La scorsa annata si era chiusa con l’amaro in bocca per la Sicily Beach Volley School, la formazione di pallavolo maschile dopo una grande stagione regolare aveva ceduto in finale playoff promozione contro la Jonica Volley di Santa Teresa, sfumato il sogno di tornare in serie B sul campo però la società si è prodigata arrivando ad ottenere il ripescaggio. Perciò nella prossima annata la Sicily Bvs avrà la prima squadra maschile in serie B e la prima squadra femminile in Serie D, quest’ultime hanno ottenuto la promozione sul campo.

Nel girone che annovera squadre siciliane e calabresi il gruppo tirrenico ritroverà le due formazioni joniche Letojanni e Santa Teresa, le palermitane Volo International e Atletica Termini, le catanese Aquila Bronte e Ciclope Bronte, Gupe Volley, Papiro, l’agrigentina Sciacca, le calabresi Next Atlas di Catanzaro, Corigliano Volley di Cosenza e Callipo di Vibo Valentia.

Per quanto riguarda il gruppo guidato dall’instancabile Carmelo Mazza, fondatore dirigente e per quest’anno ancora giocatore, la panchina è affidata a Davide Calcabotta, coach giovane ma esperto che si dice entusiasta di guidare la formazione tirrenica in un campionato che si preannuncia combattuto ed equilibrato. Confermati ai suoi ordini il capitano Renato Russo, centrale classe 1978, non confermato ma si tratta di un ritorno quello di Gabriele Rizzo in maglia Sicily dopo l’esperienza sempre in serie B due anni fa, ancora tra i centrali Stefano Remo classe 1991 resta in zona Villafranca-Saponara, come lui anche Gianluigi Gogliandolo.

Tra i nuovi acquisti i nomi più importanti sono sicuramente quelli di Roberto Cazzaniga, opposto classe 1979 con esperienza in serie A e il giovane collega di reparto Joaquin Mago ex Santa Teresa, ancora il palleggiatore Davide Pietroni, classe 1996, e ad alzare insieme a lui il giovane classe 2004 Lorenzo Alcantarini, in difesa Niccolò Baldaccini, libero classe 2006,