"Vos et ipsam", Messina città inclusiva. Taglio del nastro alla sede Inps FOTO - Tempostretto

Evento promosso dalla Direzione Provinciale Inps Messina e dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali

Prima la cerimonia di apertura del rinnovato ingresso principale di Palazzo Samonà, con la benedizione del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e il taglio del nastro da parte della prefetta Cosima Di Stani e del sindaco Federico Basile.

Poi in terrazza, dove la giornalista Natalia La Rosa ha stimolato il dialogo tra forze vive del territorio, pubbliche e private, accomunate dal costante impegno per una città più inclusiva. Infine, sempre in terrazza, la suggestiva esperienza dell’opera dei pupi, col maestro Tommaso Giannetto accompagnato da Aldo Lo Faro.

La terrazza Samonà è tornare ad accendersi in occasione di “Vos et Ipsam”, promosso dalla Direzione Provinciale Inps Messina e dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali, che ha presentato l’iniziativa “inclusione dei giovani”, voluta dall’assessore Alessandra Calafiore per sostenere con borse di studio gli studenti in difficoltà e facilitare il loro inserimento lavorativo.