Votazioni in corso, Messina e altri 70 Comuni siciliani in cabina elettorale

Oggi e domani urne aperte per le amministrative: un test regionale significativo. I candidati sindaci a Messina hanno votato

MESSINA – Che sia anche un test in vista delle regionali e nazionali è indubbio. Le forze politiche si conteranno e potranno verificare il loro peso politico prima degli appuntamenti elettorali più importanti.Oggi e domani si vota a Messina e in altri 70 Comuni siciliani.

Nel frattempo, stanno votando i candidati sindaci a Messina. Il candidato di Sud chiama Nord Federico Basile ha votato nella sezione 123 a Gravitelli, alla scuola Passamonte, accompagnato dalla sua famiglia. La candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo ha votato nella sezione 98 della scuola Giorgio La Pira, a Camaro Superiore.

La vicesindaca designata Matilde Siracusano ha votato all’istituto Tommaseo e il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria alla Pascoli Crispi. E, dopo dopo, sono arrivate anche le immagini dei candidati sindaci civici Lillo Valvieri, al voto alla scuola Pascoli sezione 134, e Gaetano Sciacca (Rinascita Messina), che ha votato nella sezione 66 della scuola Principe di Piemonte.

I seggi sono aperti per le elezioni amministrative domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Dove si vota in Sicilia per le amministrative

Sono chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale, dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale.

Nell’Agrigentino, elezioni in 9 Comuni: oltre al capoluogo Agrigento, si vota a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Sette Comuni al voto nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nove nel Catanese: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Sei nell’Ennese: oltre al capoluogo Enna, si vota ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Diciassette nel Messinese: oltre al capoluogo Messina (in cui si voteranno anche i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni) urne aperte ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

In corsa 1926 candidati a Messina

1.926 candidati tra Consiglio comunale e Circoscrizioni alle amministrative 2026 a Messina. Ma ne rimarranno soltanto 33 nell’aula consiliare di Palazzo Zanca e 70 nei sette Quartieri. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 quelle presenti nelle sette Circoscrizioni.

I cittadini possono, con una X, scegliere il proprio candidato a sindaco e indicare due nomi, un uomo e una donna, in una lista per il Consiglio comunale. Tra le opzioni la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto.

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