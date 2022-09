Voti definitivi, nel Messinese Calderone e Genovese sul podio con De Luca - Tempostretto

L'esito delle regionali nel territorio provinciale

MESSINA – Voti definitivi per le regionali. Dopo De Luca, nuovo re delle preferenze, Calderone e Genovese. Se Cateno De Luca ha il primato in provincia di Messina con 14.080 voti, a seguirlo, con 11.107 preferenze, è l’avvocato penalista di Barcellona Pozzo di Gotto Tommaso Calderone, di Forza Italia, con più di undicimila voti. Eletto nel collegio uninominale barcellonese alle politiche, Calderone rinuncerà e a lui subentrerà la coordinatrice provinciale del partito di Berlusconi Bernardette Grasso, con 6.596 voti. Segue Luigi Genovese, di Popolari e Autonomisti, con 9.233 voti.

Nel 2017, però, per Forza Italia, sempre alle regionali e rivendicando la storia politica del padre Francantonio Genovese, il giovane Luigi ebbe quasi 18mila preferenze. Da qui il titolo di “mister preferenze”. Un re delle preferenze ora scalzato dal fenomeno De Luca e da un Calderone asso pigliatutto tra nazionale e regionale. Se Luigi Genovese punta a rivitalizzare il suo ruolo e il movimento di Ora Sicilia, con un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni, Calderone non smette di evidenziare l’importanza di un profilo istituzionale più adeguato alla forma, non evitando in diverse occasioni pubbliche di criticare, anche in forma indiretta, lo stile irrituale di De Luca.

La crisi del centrodestra messinese ha radici lontane

Il primato di De Luca e l’appannamento generale, con la mancata elezione di Beppe Picciolo (terzo posto in Forza Italia) e il calo di consensi di diversi big, che cosa significa? Che il centrodestra messinese è in crisi da tempo, che l’erosione dei consensi è costante e i vecchi equilibri di potere sono saltati da anni. Continuiamo a leggere i fenomeni politici con la lente del passato ma dobbiamo inforcare occhiali con nuove gradazioni o analizzare i fenomeni con occhi nuovi. Questo ci dicono le tre sconfitte consecutive alle amministrative della coalizione di centrodestra e adesso, alle politiche, contro i candidati di De Luca. L’elettorato guarda altrove, si chiamino Accorinti, Cinquestelle alle politiche precedenti o Sud chiama Nord, in attesa di cogliere qualcosa di nuovo.

Ciò non toglie che, rispetto al centrosinistra, il centrodestra rimanga una corazzata, che potrà contare adesso su un governo nazionale e regionale. In questa occasione, però, la provincia di Messina ha premiato le liste per De Luca “Sindaco di Sicilia” con un 42,242% contro il 39,252 delle forze politiche che hanno sostenuto Schifani. Il successo del neo presidente è decisamente avvenuto altrove.

I voti

Risultati degli scrutini di n. 776 sezioni su n. 776 sezioni

SICILIA VERA

1 LO GIUDICE DANILO MESSINA, 13-11-1986 6.462

2 ALIBERTI EUGENIO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 31-12-1974 2.828

3 BRUNO DANIELA Detta CONSOLO MESSINA, 03-08-1963 1.605

4 GIANNETTO SERENA MESSINA 16-04-1988 3.206

5 GIUFFRE’ STEFANIA MESSINA, 04-08-1985 1.011

6 RESTUCCIA ANTONIO MESSINA 25-02-1949 1.059

7 RICCIARDI FILIPPO CARACAS (VENEZUELA), 05-05-1962 2.118

8 VICARI MARCO SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 26-04-1974 1.318

TOTALE 19607

LISTA N. 2 IMPRESA SICILIA

1 CRISAFULLI UGO SERGIO Detto SERGIO GRANITI (ME), 26-02-1958 204

2 CONTI FRANCESCO Detta/o CICCIO MESSINA 02-10-1972 140

3 IRRERA CRISTIANA MESSINA, 11-10-1968 265

4 LO BIANCO ANNA PALERMO 25-04-1978 53

5 MICALIZZI RITA PANCRAZIA TAORMINA (ME), 09-07-1962 425

6 MORDACI ROCCO AUGUSTO CARAFFA DEL BIANCO (RC) 06-01-1960 339

7 RIFICI SARA MESSINA, 16-03-1973 327

8 STRACUZZI ANTONIO Detto TONINO MESSINA 09-10-1965 402

TOTALE 2155

LISTA N. 3 BASTA MAFIE

1 ANDO’ OSCAR MESSINA, 01-11-1984 44

2 ARENA MARISA MESSINA 15-10-1978 8

3 CALORE GRAZIA MESSINA, 16-09-1962 32

4 COSENZA SALVATORE MESSINA 07-10-1966 266

5 FAMA’ FABIO MESSINA, 16-05-1977 54

6 IMPOLLONIA TERESA MESSINA 07-12-1974 28

7 TRIPODI CRISTIANO MESSINA, 16-09-1984 53

8 ZODDA ROBERTO MESSINA 08-09-1953 235

TOTALE 720

LISTA N. 4 GIOVANI SICILIANI

1 CAPPELLO GIULIA MESSINA, 31-05-1997 40

2 CARDIA ALESSANDRA MESSINA 07-12-1994 28

3 DI MENTO GIUSEPPE MESSINA, 23-04-1993 117

4 LA MACCHIA TOMMASO MESSINA 19-02-1990 483

5 MORMINO FABIANA MESSINA, 17-11-1999 105

6 NATOLI SIMONE PATTI (ME) 06-10-1979 838

7 RAVIDA’ DOMENICO MESSINA, 12-05-2001 556

8 ROMEO FRANCESCO Detta/o CICCIO MESSINA 30-11-1995 179

TOTALE 2346

LISTA N. 5 MOVIMENTO 5 STELLE 2050

1 DE LUCA ANTONINO

Detta/o ANTONIO MESSINA, 23-12-1979 2.238

2 PAPIRO ANTONELLA SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 15-09-1978 538

3 CANNISTRA’ CRISTINA MESSINA, 06-12-1973 316

4 GIORGIANNI VERA MILAZZO (ME) 14-08-1972 720

5 LEANZA CALOGERO BRONTE (CT), 19-01-1998 505

6 VALVIERI LETTERIO Detta/o LILLO MESSINA 08-08-1979 105

7 UTANO GIOVANNI MILAZZO (ME), 27-07-1962 721

8 ZINGONE RICCARDO MISTRETTA (ME) 08-09-1965 525

TOTALE 5668

LISTA N. 6 TERRA D’AMURI

1 ANTONUCCIO IRENE SPADAFORA (ME), 27-09-1957 73

2 BRIGANDI’ ALESSANDRO

Detta/o BRIGA MESSINA 22-06-1977 315

3 CARROLO ELISABETTA MESSINA, 23-08-1975 158

4 DI NATALE ANTONINO Detta/o NINO FURNARI (ME) 14-12-1962 96

5 IOPPOLO SALVATORE PATTI (ME), 01-07-1981 745

6 LAIMO FRANCO MARIA MESSINA 06-01-1982 387

7 MANISCALCO MARTA MESSINA, 24-09-1966 133

8 PUCCIO SALVATORE LETOJANNI (ME) 06-07-1969 304

TOTALE 2211

LISTA N. 7 FORZA ITALIA

1 CALDERONE TOMMASO ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-01-1963 11.207

2 CILENTO BRUNO MESSINA 11-03-1973 1.447

3 CORVAJA GIUSEPPE MESSINA, 03-11-1956 1.120

4 DI CIUCCIO DANIELA MESSINA 22-02-1974 205

5 GRASSO BERNADETTE FELICE CAPRI LEONE (ME), 09-08-1959 6.596

6 PICCIOLO GIUSEPPE Detto BEPPE O PEPPE MESSINA 24-07-1965 5.467

7 SINDONI DONATELLA MESSINA, 16-12-1959 77

8 VILLARI GIOVANNI MESSINA 22-05-1974 367

TOTALE 26486

LISTA N. 8 LAVORO IN SICILIA

1 BARBARO FORTUNATO MILAZZO (ME), 09-03-1971 111

2 CAMPANELLA NICOLETTA MESSINA 08-01-1990 146

3 DI BUONO LIBORIO ANTONELLO MICHELE

Detta/o ANTONELLO CALTANISSETTA, 29-01-1966 61

4 FIOCCO GIUSEPPE Detto PIPPO SAPONARA (ME) 03-05-1954 335

5 FORMICA STEFANIA MESSINA, 08-11-1961 2

6 GUIDO MARIO GRAZIA MONFORTE SAN GIORGIO (ME) 02-04-1976 203

7 MELLINI ARMANDO BOLOGNA, 11-03-1959 273

8 STURIALE DOROTEA MESSINA 03-08-1966 51

TOTALE 1182

LISTA N. 9 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA

1 BARBERA GABRIELLA MESSINA, 02-12-1980 94

2 MERLINO SALVATORE MESSINA 11-12-1960 911

3 PRESTIGIACOMO MARIATERESA

Detta/o MARIELLA MESSINA, 06-05-1954 45

4 PRINCIOTTA CARIDDI GIOVANNI

Detta/o PRINCIOTTA MESSINA 20-08-1970 699

5 RAINERI MANGIALINO FEDERICO Detta/o RANIERI-RAINERI-RANERI PATTI (ME), 10-05-1991 3.338

6 RUSSO GIUSEPPE PIERPAOLO Detta/o PEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 29-06-1991 688

7 TOTARO SALVATORE Detto TODARO MESSINA, 05-02-1959 484

TOTALE 6259

LISTA N. 10 CENTO PASSI PER LA SICILIA

1 FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO CATANIA, 15-04-1957 736

2 ORIOLES RICCARDO MESSINA 22-12-1949 116

3 CANNISTRA’ GIUSEPPE Detto PINETA MESSINA, 04-05-1983 433

4 FOSCOLO NUNZIATA

Detta/o NELLA NIZZA DI SICILIA (ME) 07-07-1962 180

5 GUSSIO AGATA

Detta/o KATIA MESSINA, 16-07-1968 131

6 MAMI’ ANTONIO DARIO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 24-05-1975 1.807

7 SIRACUSANO DOMENICO MESSINA, 27-11-1974 1.571

8 ZAGONE MARIA TERESA MESSINA 08-03-1965 203

TOTALE 5177

LISTA N. 11 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

1 ARMAO GAETANO PALERMO, 14-01-1962 112

2 FALDUTO NOVELIA MESSINA 26-07-1967 27

3 GRASSO LETTERIO MESSINA, 26-12-1954 215

4 GIORDANO ANTONINO MESSINA 18-03-1948 41

5 BOTTO AURELIA PALERMO, 23-12-1975 4

6 MICELI MASSIMILIANO MESSINA 03-05-1973 85

7 FERRARIO MARIO MESSINA, 15-10-1956 6

TOTALE 490

LISTA N. 12 ORGOGLIO SICULO CON CATENO

1 BRIGUGLIO MARIO MESSINA, 03-03-1967 1.986

2 BUONOCUORE CONCETTA

Detta/o CETTINA BONOCORE BUONOCORE BONOCUORE MESSINA 25-03-1961 848

3 CANTELLO IVANO MESSINA, 17-06-1973 1.403

4 DI CIUCCIO ROSARIA RITA Detta SPINELLA MESSINA 05-05-1972 916

5 FAZIO FRANCESCO MESSINA, 16-12-1958 465

6 LA SPADA SERENA SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 05-11-1984 1.346

7 PULIZZI VINCENZO Detto ENZO FRANCAVILLA DI SICILIA (ME), 18-06-1972 1.006

8 ZIRILLI DANIELA MESSINA 18-01-1977 1.149

TOTALE 9119

LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER

1 ALOISI MARIA MESSINA, 08-12-1977 162

2 BARTOLOMEO ANTONELLA MESSINA 17-06-1973 290

3 BUZZANCA GIUSEPPE Detto PEPPINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 02-01-1954 2.597

4 CATALFAMO ANTONIO MILAZZO (ME) 01-09-1980 3.695

5 LACCOTO GIUSEPPE Detto PIPPO BROLO (ME), 28-04-1949 4.790

6 PANTO’ GIOVANNA NEW YORK (STATI UNITI) 19-04-1967 300

7 PARATORE DAVIDE MESSINA, 06-10-1971 1.546

8 SALAMONE MARILENA MESSINA 22-01-1970 1

TOTALE 13381

LISTA N. 14 FRATELLI D’ITALIA

1 AMATA ELVIRA MESSINA, 02-10-1969 7.008

2 GALLUZZO GIUSEPPE Detto PINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 01-01-1972 8.939

3 MICELI LUIGI PALERMO, 06-08-1974 1.201

4 NANI’ GAETANO MESSINA 03-10-1974 1.065

5 CIRAOLO VINCENZO MESSINA, 06-04-1964 1.358

6 CROCE FERDINANDO MESSINA 14-09-1982 2.961

7 GIACOBBE GIOVANNA FIUMEDINISI (ME), 12-03-1967 22

8 PINO TERESA TRIPI (ME) 18-11-1957 462

TOTALE 23016

LISTA N. 15 PARTITO DEMOCRATICO

1 BARTOLOTTA ANTONINO

Detta/o NINO TAORMINA (ME), 13-01-1970 3.697

2 CAPRIA FRANCESCO MESSINA 27-05-1983 281

3 CHINNICI VALENTINA PALERMO, 26-07-1975 616

4 LEANZA CALOGERO MESSINA 27-12-1994 4.435

5 MANCUSO PALMIRA MESSINA, 10-12-1975 201

6 MASTROENI GIOVANNI

Detta/o MASTROIENI O MASTROJENI ROCCALUMERA (ME) 06-08-1960 2.663

7 PULEJO LAURA MESSINA, 21-06-1951 130

8 VITARELLI GIUSEPPE REGGIO CALABRIA 21-06-1962 184

TOTALE 12207

LISTA N. 16 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

1 DE LUCA CATENO FIUMEDINISI (ME), 18-03-1972 14.080

2 COSTANTINO VALENTINA BRONTE (CT) 18-10-1987 785

3 CROCE’ CONCETTA

Detta/o LAURA MESSINA, 29-08-1959 1.206

4 D’ANGELO NICOLETTA MESSINA 22-09-1964 2.212

5 DE LEO ALESSANDRO MESSINA, 20-03-1983 3.732

6 GIORGIANNI MARCO MILAZZO (ME) 05-10-1967 2.518

7 LOMBARDO GIUSEPPE

Detta/o PIPPO ROCCALUMERA (ME), 27-10-1970 4.285

8 SCIOTTO MATTEO MILAZZO (ME) 07-05-1968 6.706

TOTALE 35524

LISTA N. 17 POPOLARI E AUTONOMISTI

1 GENOVESE LUIGI MESSINA, 02-02-1996 9.233

2 GRECO MARCELLO MESSINA 16-01-1958 1.159

3 CARNEVALE EMANUELE PALERMO, 13-09-1963 521

4 D’ANGELO NUNZIATA Detto DANGELO TINA CATANIA 02-03-1974 24

5 DI SALVO BARBARA MESSINA, 20-05-1982 390

6 FRONTINO LUCA MONCALIERI (TO) 19-03-1974 824

7 MANGANO PAOLO MESSINA, 05-01-1996 908

8 MAZZEO ROSA ANGELA Detta ROSANGELA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 20-11-1976 523

TOTALE 13582

LISTA N. 18 AUTONOMIA SICILIANA

1 CATALFAMO CRISTINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 11-12-1971 466

2 DE VINCENZO GIOVANNA Detta IVANA MESSINA 02-09-1972 80

3 PENNISI ANTONIO TAORMINA (ME), 05-10-1973 42

4 OTERI SIMONA MESSINA 03-02-1975 36

5 RUZZO DANIELE MESSINA, 23-09-1978 393

6 SCOPELLITI GIOVANNI MESSINA 25-04-1983 402

7 TARANTO BARTOLOMEO

Detta/o CAVALLINO LIPARI (ME), 06-02-1963 50

8 TRACLO’ OLEG MESSINA 15-01-1983 741

TOTALE 2210

Articoli correlati