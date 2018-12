Rometta, approvato in consiglio il previsionale 2019/2020

Una seduta ricca di punti all’ordine del giorno, quella dello scorso 14 dicembre. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2020 e il Documento Unico di Programmazione (Dup).

Un rispetto delle scadenze ormai divenuto la norma, nel romettese, che attesta ancora una volta il comune del messinese tra i primi d’Italia ad approvare i due importanti documenti amministrativi.

Nel corso del consiglio comunale del 14 dicembre sono stati approvati, inoltre, il piano triennale delle opere pubbliche e il piano biennale degli acquisti di beni e servizi. Il consiglio ha anche votato per l’adesione al “Patto dei sindaci”. Un’iniziativa in linea col percorso a favore dell’ambiente già intrapreso dal comune, votata a ridurre l’emissione di Co2 e ridurre gli effetti del cambiamento climatico.

“E’ ormai una tradizione a Rometta –ha dichiarato il sindaco, Nicola Merlino- infatti, il bilancio previsionale del 2017 è stato approvato il 16 dicembre 2016 e quello del 2018 il 15 dicembre 2017. Con soddisfazione ringrazio il consiglio comunale, il segretario comunale, i responsabili delle aree ed i dipendenti tutti, oltre alla dott.ssa Pino ed al collegio dei revisori dei conti che, con il loro impegno, hanno consentito tale straordinario risultato. Chi ha occhi per vedere, vede che abbiamo attuato una vera e propria rivoluzione. La rivoluzione della legalità, della programmazione, del ridare realmente al consiglio comunale le proprie funzioni di indirizzo e di controllo e, conseguentemente, delle gare per scegliere i contraenti del comune. La rivoluzione di cancellare proroghe, trattative private e somme urgenze”.

Si tratta dell’ultimo previsionale dell’amministrazione Merlino, giunta al suo ultimo anno di mandato. Lo scorso 20 novembre la relazione di fine anno del sindaco (Clicca qui per leggere il precedente articolo) a cui seguirà, aveva spiegato Merlino, la relazione di fine mandato.

Tra le opere principalmente attese per il 2019 troviamo il completamento del ponte tra Rometta Marea e Saponara per il quale lo scorso novembre sono state avviate le procedure per la gara d’appalto. L’avvio dei lavori, secondo le stime del comune, è previsto già per gennaio. L’opera ha ricevuto un finanziamento dal dipartimento regionale di protezione civile pari a 280.000 euro. (Clicca qui per leggere il precedente articolo).

Salvatore Di Trapani