Completamento Ponte Rometta - Saponara. Al via la gara, a gennaio i lavori

Verso il completamento del ponte Rometta – Saponara. Avviate dal comune di Rometta le procedure per la gara d’appalto, che permetterà di stabilire la ditta incaricata dei lavori. Il bando si concluderà il 28 dicembre, mentre a gennaio si prevede già l’inizio degli interventi.

Le operazioni di completamento del ponte sono state finanziate, al comune di Rometta, per decreto del dipartimento regionale di protezione civile per un importo totale di 208.000 euro al fine di mettere in sicurezza la zona interessata, in seguito agli eventi alluvionali del 2011. In un primo momento il finanziamento ammontava a 180.000 euro a cui, successivamente, sono stati aggiunti ulteriori 28.000 euro per far fronte a degli aumenti di prezziario.

Il completamento del ponte seppur in via indiretta –i lavori saranno eseguiti per una questione di messa in sicurezza del territorio- concorrerà a beneficio del tanto discusso “asse del mare”. Una vera e propria strada parallela che colleghi i comuni offrendo un’alternativa concreta alla SS113.

Salvatore Di Trapani