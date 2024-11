Way si chiude coi campioni: a Messina Zambrotta e Rosolino

A Villa Dante tre giorni di sport e inclusione. Ospiti anche Cristian Brocchi, Alessandro Arcigli e la campionessa paralimpica Giada Rossi

MESSINA – Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi, Massimiliano Rosolino, Giada Rossi e Alessandro Arcigli. Saranno loro i super ospiti della tre giorni conclusiva del progetto Way, Welfare Activity for young, che si terrà il 22, il 23 e il 25 novembre a Villa Dante. Si tratta del progetto ideato da Messina Social City e dall’assessorato allo Sport, che ha puntato per tutto l’hanno a veicolare i valori di sport e inclusione in ogni parte della città.

Diverse le masterclass a cui si potrà partecipare, legate al mondo degli sport di squadra, alla formazione, alla cultura del fair play e ai valori che le discipline veicolano, anche e soprattutto ad alti livelli. Per questo Messina ospiterà campioni del mondo e atleti olimpici.

Il sindaco Federico Basile: “Way lo conosciamo tutti, è un percorso che ha visto protagonisti non solo i giovani ma ogni fascia d’età, che ha vissuto la città in maniera diversa. Oggi concludiamo questo percorso che ha riguardato 14 punti della città. È stato molto apprezzato e faremo capire che l’installazione di un tavolo da ping pong o di un’area fissa serve a vivere gli spazi in modo diverso. Vogliamo coinvolgere la cittadinanza e far vivere la città a tutti senza barriere. Questi luoghi della città oggi hanno la possibilità di essere nuovi punti d’attrazione. Tra qualche settimana presenteremo un nuovo aspetto che non anticipiamo”

La presidente di Messina Social City Valeria Asquini: “Il progetto prevede varie azioni che hanno un filone comune, fare rete, comunità, attraverso la riqualificazione di alcuni spazi con queste aree fitness o con i tavoli da ping pong. Hanno partecipato oltre 500 ragazzi e circa di 21 associazioni, siamo sicuri che aumenteranno ancora perché questa è una iniziativa fondamentale. Non a caso concluderemo con nomi importanti di calibro internazionale”.

L’assessore Alessandra Calafiore: “Abbiamo voluto coinvolgere tanti giovani con caratteristiche diverse, promuovendo l’inclusione con lo sport. È un programma importante che continueremo a portare avanti in continuità per crescere ancora”.

L’assessore Massimo Finocchiaro: “Questa è una perfetta macchina organizzativa e la prova è che ci saranno campioni e personaggi come Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi, Massimiliano Rosolino, il nostro Arcigli con Giada Rossi. La città va vissuta nel migliore dei modi. Lavoriamo in parallelo su questi progetti che interessano il tessuto sociale nel senso più largo possibile”.

L’esperto Francesco Giorgio: “Le 21 associazioni che hanno partecipato sono una grande risorsa per il territorio. Con il progetto Way siamo riusciti a far sposare loro anche lo sport paralimpico, anche attraverso attività di informazione. Il progetto è complessivo. Vogliamo costruire il futuro dello sport in città con loro, possiamo fare tanto e molto di più. Messina era un po’ indietro sullo sport per disabili e oggi avanza a passi da gigante”.

Le attività inizieranno alle 15.30 venerdì 22 novembre con attività di multisport aperte a tutti. Alle 16 la prima masterclass con Gianluca Zambrotta, dal titolo “Il successo è un gioco di squadra”. A seguire Cristian Brocchi con “Formazione da campioni”. Sabato 23, invece, le attività sportive partiranno alle 10 mentre la prima masterclass sarà alle 11, di nuovo con Brocchi per “La cultura del fair play”. A seguire Massimiliano Rosolino con “Sport&Valori: la formula vincente”. Pausa la domenica, per concludere il lunedì 25 con sport dalle 15.30 e il duo Rossi-Arcigli dalle 16 per la masterclass “Da Messina a Parigi: un sogno diventato realtà”.