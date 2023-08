Welfare d'accesso alla V Municipalità, supporto ai cittadini per l'accesso ai servizi socio-assistenziali - Tempostretto

Attivato ufficialmente alla presenza del sindaco

MESSINA – E’ stato attivato questa mattina ufficialmente, alla V Municipalità, il 𝐖𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐝’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨. “Si tratta di uno strumento fondamentale – spiega il sindaco, Federico Basile – per garantire supporto ai cittadini nell’acquisizione d’informazioni e orientamento su come accedere al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio. Un’equipe multiprofessionale composta da assistente sociale, psicologo, pedagogista, educatore e animatore – aggiunge Basile – istituirà per la prima volta un servizio di prossimità territoriale che risponda all’esigenze specifiche di ogni cittadino”.

Il sindaco Federico Basile è stato accompagnato dall’assessore all’Attuazione del decentramento amministrativo Pietro Currò, ed ha evidenziato che il servizio “Welfare d’accesso” è curato dall’Azienda Speciale Messina Social City. L’odierna visita segue quelle avvenute precedentemente nelle altre circoscrizioni. “Welfare d’accesso – ha ricordato il sindaco Basile – rappresenta un servizio di sportello rivolto all’utenza attraverso un’attività di accoglienza, informazione, promozione, accompagnamento e orientamento sui diritti della cittadinanza. L’ascolto e le informazioni sono alla base di una buona attività amministrativa”.



“La promozione nelle Municipalità dello strumento del welfare d’accesso finalizzato a dare risposte secondo il bisogno espresso dai singoli cittadini appartenenti ai singoli territori circoscrizionali – ha aggiunto l’assessore Currò – conferma l’azione amministrativa e le linee guida della giunta Basile di attuare il decentramento amministrativo come fattore per contribuire alla buona governance e per accrescere le opportunità di partecipazione della cittadinanza”.