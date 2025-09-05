West Nile, dimessa la paziente messinese

La 74enne torna a casa dopo 15 giorni di ricovero al Papardo e avrà assistenza a domicilio

E’ tornata a casa e sta bene la 74enne che era stata ricoverata all’ospedale Papardo per le complicanze della West Nile. La donna è stata dimessa dal reparto di Malattie Infettive.

La paziente sta bene

“Dopo 15 giorni di ricovero, dove la paziente in terapia è stata sottoposta ad esami ematochimici e diagnostici, la signora viene dimessa oggi in ADI– Assistenza Domiciliare Integrata – per un ciclo di riabilitazione domiciliare volto al completo recupero funzionale intaccato dall’allettamento durante le terapie”, spiega una nota ufficiale dell’azienda ospedaliera.

La tempestività della diagnosi e delle conseguenti terapie sono risultate cruciali per la cura e la guarigione della paziente arrivata al pronto soccorso il 21 mattina con sintomatologia apparentemente encefalica, riportante febbre e rigidità nucale già da 6 giorni precedenti all’accesso”, fa sapere l’ospedale.

Monitoraggio sui casi

Alle cure della donna hanno collaborato diverse unità operative; il dr. Salvatore Calandra, dirigente medico del pronto soccorso che ha preso in carico la paziente, la dr.ssa Serena Mirone, dirigente medico di malattie infettive che avviato l’iter diagnostico, il dr. Antonio Albanese, Responsabile UOSD Malattie Infettive che ha conclamato la diagnosi di infezione da West Nile, il dr. Giuseppe Falliti, Direttore UOC Patologia Clinica che si è adoperato per la particolare analisi di biologia molecolare, al dr.ssa Carmen Gemellaro che ha seguito la paziente durante la fase delle dimissioni e la dottoressa Rita Azzolini dirigente di direzione Medica che, congiuntamente al direttore Paolo Cardia ha avviato immediatamente le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia. Già dalla segnalazione del primo caso nella provincia, l’Asp di Messina ha intensificato la sorveglianza e il monitoraggio della situazione del virus West Nile in Sicilia.