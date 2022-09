Windsurf. Davide Arena e Cristina Viscuso si aggiudicano il Trofeo Pellicane - Tempostretto

La manifestazione nelle acque dello Stretto è durata due giorni ed ha avuto 5 manches di gara

MESSINA – Si conclude il XII Trofeo Claudio Pellicane Windsurf dello Stretto: sole, mare, vento e tanti windsurf (una cinquantina) hanno colorato lo Stretto assicurando due piacevoli giornate di sport e mare ai regatanti e ai molti simpatizzanti che hanno accompagnato i 2 giorni di manifestazione.

La regata si è articolata in 2 giornate per complessive 5 manches: sabato 3 uno scirocco costante e impegnativo ha coinvolto i surfisti in 3 manches di gare. Il vento incostante di domenica ha garantitola realizzazione di 2 manches di regata. Primo assoluto Davide Arena, già campione italiano windsurf Slalom Pinna, seguito dai fratelli Landi.

I vincitori del Trofeo Pellicane

Il vincitore assoluto, Davide Arena, è stato premiato dal sindaco Basile che non è voluto mancare nei 2 giorni di regata. Sabato 3 settembre il primo cittadino ha inaugurato la regata con una coinvolgente visita a sorpresa nel corso della quale ha prontamente indossato la maglietta della regata suscitando entusiamo tra i partecipanti. La premiazione del 4 settembre ha visto anche la graditissima partecipazione del vicesindaco Francesco Gallo e dell’assessore Dafne Musolino.

Davide Arena premiato dal sindaco Basile

Prima classificata donne è Cristina Viscuso, seguita da Amalia Lo Iacono e Corinna Palmieri. Primo nella classe Windsurfer è Fabio Schifilliti , seguito da Alfredo Sisinni e Costa Eugenio. I trofei della manifestazione sono stati realizzati per il Trofeo Claudio Pellicane dalla impresa emiliana Metalidea con il contributo degli sponsor. I trofei under 15 sono stati conquistati nell’ordine da: Donato Matteo, Arena Miriana e Guarniere Rosario. Il trofeo Santoro Al piu giovane è stato assegnato a Balsamo Francesco. Offerti anche i trofei Miglior esordiente assegnati a Arena Stefania e miglior super grand Master a Sottile Giuseppe.