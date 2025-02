“Women Social Night”, a Milazzo la serata di solidarietà per l’associazione Astrea

L'evento organizzato allo storico Palazzo D'Amico da E20divini in collaborazione con il Milazzo Film festival

MILAZZO – Si terrà l’8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, l’evento di beneficenza Women Social Night. La serata di solidarietà si terrà allo storico Palazzo D’Amico ed è organizzata da E20divini srl con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Astrea – Amici delle Donne.

L’iniziativa nasce per celebrare le conquiste femminili e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle discriminazioni e violenze che ancora oggi molte donne subiscono. È realizzata in collaborazione con il Milazzo Film Festival e si partirà dalle 19.30 con la proiezione di un film nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata alle donne .

Poi la cena a buffet con accompagnamento musicale ed esposizioni artistiche, i cui proventi andranno in beneficenza. Momento centrale della serata sarà la consegna ufficiale della donazione alla Presidente dell’Associazione Astrea, alla presenza dell’attrice e regista Sonia Bergamasco, ospite d’onore dell’evento.

L’Associazione Astrea – Amici delle Donne opera da anni a sostegno delle donne vittima di violenza, offrendo assistenza legale, psicologica e sociale. Attraverso sportelli d’ascolto, percorsi di supporto e iniziative educative, Astrea si impegna a garantire protezione e autonomia alle donne in difficoltà, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della parità di genere.