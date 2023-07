Xiphias, il lago di Ganzirri diventa un "teatro" per la storica caccia al pescespada VIDEO - Tempostretto

Oggi la rappresentazione scenica con un animale finto, trainato da una barca. Spazio anche allo sport, alle tradizioni e alla fede

MESSINA – Scatta il giorno finale per “Xiphias. Historica caccia al pescespada”. Dopo l’incontro tematico di giovedì 27 luglio, due giorni di visite molto apprezzate dalla cittadinanza alla Torre Saracena e le prove sul lago tanto della rappresentazione scenica quando delle gare di canottaggio e voga in avanti, la manifestazione si chiuderà oggi, sabato 29 luglio, con un lungo pomeriggio fatto di sport, storia, tradizione e fede.

Si partirà alle 17 di fronte la Chiesa di S. Nicola di Ganzirri, con il via alla giornata-evento. Poi le finali di canottaggio e di voga in avanti. Lo star sarà alle 17.30 e alle gare di canottaggio parteciperanno tutte le società messinesi: la Canottieri Thàlatta, il Rowing Club Peloro, il Club Nautico Messina e il Club Nautico Paradiso. Ci si sfiderà prima sui “Quattro di coppia” e poi sugli “Otto con”, le imbarcazioni più veloci. In entrambi i casi gli equipaggi saranno misti, composto da atleti di genere ed età diversi, a dimostrazione che il canottaggio è uno sport per tutti.

Dopo la finale della gara di voga in avanti, toccherà alla tanto attesa rappresentazione storica della pesca con arpione del pesce spada. Due luntri e una feluca, manovrate da pescatori-attori, renderanno il lago di Ganzirri un palcoscenico su cui mostrare l’antica caccia, riportando indietro Messina e i messinesi a mezzo secolo fa. Il pescespada sarà finto e trainato da una barca, che simulerà i movimenti dell’animale, intento a fuggire dalle imbarcazioni. Con la rappresentazione scenica della storica caccia al pesce spada si guarda alla tradizione di una pesca centenaria, tra le più sostenibili al mondo, che mette in condizioni paritarie la risorsa e chi la caccia. L’intento della manifestazione è celebrare il pescespada e il suo legame con Messina, e anche per questo alle 20 ci sarà la Santa Messa sul Lago di Ganzirri, prima delle animazioni itineranti di musica popolare che chiuderanno la manifestazione.

Sabato 29 luglio

17.00 – Inizio manifestazione fronte Chiesa S. Nicola di Ganzirri

17.30 – Finale gara di canottaggio – Lago Grande

18.00 – Finale gara di voga in avanti – Lago Grande

18.45 – Inizio “Historica caccia al pescespada”

20.00 – S.S. Messa sul Lago di Ganzirri

21.30 – Animazioni itineranti di musica popolare