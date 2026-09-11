XIX Racchetta di Legno, al Circoletto dei Laghi il tradizionale torneo vintage

L'edizione di quest'anno nel giorno del 62° compleanno dello scomparso Roberto Branca è stata vinta dal fratello Fabio in coppia con Carlo Famiani

MESSINA – Come ormai da vent’anni a questa parte il Circoletto dei Laghi ospita e organizza il torneo Racchetta di Legno. Semplici regole si gioca rigorosamente vestiti in total white e con attrezzi ormai in disuso: le racchette di legno. Questo fa sì che ci siano sempre tante sorprese perché la tecnica arriva a contare di più del fisico e dell’allenamento.

Il torneo nel corso degli anni è diventato anche un modo per ricordare gli amici scomparsi. Da anni infatti il torneo Racchetta di Legno è Memorial Filippo Andaloro, ma dalla sua prematura scomparsa è anche un momento molto intimo per il Circoletto e tutti gli amici e soci per ricordare Roberto Branca, non è un caso che gli organizzatori abbiamo voluto organizzarlo nella giornata di mercoledì 9 settembre, quando Roberto avrebbe compiuto 62 anni.

Nell’edizione 2026 una quarantina di partecipanti che si sono suddivisi in coppie. Le partite sono iniziata nel primo pomeriggio e si sono protratte fino a sera inoltrata con la finale vinta da Fabio Branca e Carlo Famiani contro gli sfidanti Pino Bellinghieri e Massimo Currò.

Queste le parole di Fabio Branca anima del Circoletto dei Laghi al termine della manifestazione: “Desidero ringraziare tutti i partecipanti per la bella giornata trascorsa all’insegna dell’amicizia e del ricordo sempre vivo di tante persone a noi care: Roberto, Filippo, Santino, Francesco Filippo e Raniero”.

L’albo d’oro del torneo Racchetta di Legno

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)

2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo

2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico

2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo

2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio

2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele

2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele

2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino

2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano

2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano

2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara

2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania

2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro

2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico

2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta

2023 XVI Edizione: Perri Giovanni/Andreozzi Nicky

2024 XVII: Matteo Artemisia/Federico Lucca

2025 XVIII: Ivan Romeo/Paolo Zampaglione

2026 XIX: Fabio Branca/Carl Famiani