XVII Racchetta di Legno, vittoria per Matteo Artemisia e Federico Lucca VIDEO

Nell'occasione il Circoletto dei Laghi è stato intitolato allo scomparso Roberto Branca, ricordato dal commosso fratello e presidente del circolo

MESSINA – Il Torneo Racchetta di Legno – Memorial Filippo Andaloro, giunto alla sua 17ª edizione, ha incoronato sabato scorso Matteo Artemisia e Federico Lucca, che hanno prevalso su oltre trenta partecipanti spuntandola contro le altre quindici coppie. Inizialmente doveva essere giocato il 9 settembre ma per avverse condizioni meteo era stato rinviato.

La data del 9 settembre era un modo per ricordare Roberto Branca, delegato provinciale della Fitp e anima del circolo, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno e intitolargli il Circoletto dei Laghi sua creatura. Poco dopo le 16 di sabato, interrompendo il torneo, infatti la moglie Maria e il figlio Claudio presenti, con la partecipazione in videochiamata dell’altro figlio Marco, è stata scoperta la targa in suo onore apposta all’entrata del circolo.

Presenti e leggermente commossi anche i fratelli di Roberto, Fabio direttore tecnico del Circoletto dei Laghi e Maurizio che ne è il presidente. Proprio quest’ultimo ha ricordato Roberto e sottolineato l’importanza della giornata con queste parole: “Questa edizione è ancora più importante delle precedenti perché abbiamo trovato il momento e l’occasione per dedicargli il circolo. Roberto è stato l’ideatore e l’ingegnere di questa bella struttura e della bellissima iniziativa del torneo racchetta di legno. Con questa targa abbiamo voluto lasciare un segno indelebile con la sua firma autografa, un segno indelebile a questo circolo e a questa struttura che è un fiore all’occhiello della riviera nord e di tutto l’ambiente sportivo della città di Messina”.

Il torneo come consuetudine ha visto tutti i partecipanti vestire di bianco si è svolto con una prima fase a gironi che ha visto ogni partecipante giocare tre incontri mischiando le coppie. Alla fase finale poi si sono qualificati 8 tennisti, 4 di fascia A e 4 di fascia B, tra coloro hanno accumulato più punti nelle tre partite disputate durante la prima fase. E che hanno dato vita a semifinali e finali.

Matteo Artemisia e Federico Lucca hanno vinto la finale contro Josh Opinaldo e Mario Battaglia, in semifinale si sono fermati Maurizio Costa e Alessandro Fucile, che hanno ceduto contro i futuri campioni, e Fausto Consolo con Simona Grillo, che hanno ceduto nell’altra semifinale. Dopo la cerimonia di premiazione si è rimasti tutti insieme per la cena in famiglia come Roberto avrebbe voluto.

L’albo d’oro del torneo Racchetta di Legno

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)

2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo

2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico

2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo

2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio

2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele

2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele

2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino

2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano

2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano

2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara

2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania

2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro

2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico

2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta

2023 XVI Edizione: Perri Giovanni/Andreozzi Nicky

2024 XVII: Matteo Artemisia/Federico Lucca

