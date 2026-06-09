 Zafferia, lavori a buon ritmo. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale VIDEO

Zafferia, lavori a buon ritmo. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale VIDEO

Silvia De Domenico

Zafferia, lavori a buon ritmo. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale VIDEO

martedì 09 Giugno 2026 - 13:00

Un’area di oltre 30.000 mq in cui verranno aperte 95 attività a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori in corso a Zafferia. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale.

centro commerciale zafferia

Apriranno 95 nuove attività commerciali

Si tratta di un’area di oltre 34.000 mq in cui troveranno spazio 95 attività commerciali. Dai grandi marchi internazionali a negozi locali. 59 negozi di vicinato, 6 di medie o grandi superfici, 8 tra bar e ristoranti, 20 chioschi, 1 ipermercato e 1 “entertainment”: sono questi i numeri del nuovo Centro commerciale di Zafferia.

centro commerciale zafferia

Apertura prevista nel 2028

I lavori sono stati avviati a febbraio del 2026 e la fine è prevista per il 2028. Il progetto della società ImmobiliarEuropea punta ad unire sviluppo commerciale e riqualificazione urbana. I 95 esercizi commerciali, che si svilupperanno sull’area di 34.417 mq, porteranno all’impiego di oltre mille persone. A questo si aggiungeranno 7 rotatorie e tre rampe autostradali per migliorare la viabilità. Insomma l’opera punta a cambiare il volto alla zona sud di Messina.

centro commerciale zafferia
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Un commento

  1. Liuk 9 Giugno 2026 13:12

    E cosa sono due anni fino al 2028 di fronte a 20 anni di attesa per partorire il via libera alla realizzazione. Altrove ne avrebbero fatti dieci di centri commerciali.

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