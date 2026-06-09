Zafferia, lavori a buon ritmo. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale VIDEO

Un’area di oltre 30.000 mq in cui verranno aperte 95 attività a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori in corso a Zafferia. Ecco dove sorgerà il nuovo centro commerciale.

Apriranno 95 nuove attività commerciali

Si tratta di un’area di oltre 34.000 mq in cui troveranno spazio 95 attività commerciali. Dai grandi marchi internazionali a negozi locali. 59 negozi di vicinato, 6 di medie o grandi superfici, 8 tra bar e ristoranti, 20 chioschi, 1 ipermercato e 1 “entertainment”: sono questi i numeri del nuovo Centro commerciale di Zafferia.

Apertura prevista nel 2028

I lavori sono stati avviati a febbraio del 2026 e la fine è prevista per il 2028. Il progetto della società ImmobiliarEuropea punta ad unire sviluppo commerciale e riqualificazione urbana. I 95 esercizi commerciali, che si svilupperanno sull’area di 34.417 mq, porteranno all’impiego di oltre mille persone. A questo si aggiungeranno 7 rotatorie e tre rampe autostradali per migliorare la viabilità. Insomma l’opera punta a cambiare il volto alla zona sud di Messina.