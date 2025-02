Zdenek Zeman ricoverato al Gemelli di Roma: è in terapia intensiva neurologica

Apprensione per le condizioni di salute dell'allenatore, che in carriera ha guidato anche il Messina negli anni '80

ROMA – L’ex allenatore di Roma, Lazio e anche del Messina Zdenek Zeman è stato ricoverato in mattinata al policlinico Gemelli della capitale ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva neurologica. Il boemo, 77 anni, secondo quanto rivelato dai media nazionali avrebbe presentato segnali di disartria, cioè la perdita di articolare le parole, e un’ipostenia all’arto inferiore destro.

Zeman nei giorni scorsi ha accusato una forte sindrome influenzale che ha tenuto in allarme la famiglia. Non si tratta del primo problema di salute negli ultimi mesi per l’allenatore. Nell’ottobre scorso ha subito un attacco ischemico e sei mesi prima ha lasciato il Pescara a causa di alcuni problemi cardiaci che lo hanno portato all’inserimento di quattro bypass. Non sembra comunque in pericolo di vita, seppur le sue condizioni siano gravi.