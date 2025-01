Zona Falcata. Riaprono la Stele della Madonnina, il portale della Lanterna e la Porta spagnola

Finiti i lavori di riqualificazione tre simboli storico architettonici di Messina

“Oggi la nostra città festeggia la consegna di tre preziosi simboli storici e architettonici che, in questi anni, sono stati interessati da lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione: la Stele della Madonnina del Porto, il Portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli e la Porta spagnola del Forte San Salvatore”.

L’annuncio è di Elvira Amata, assessora per il Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

“Gli interventi di valorizzazione sono stati possibili grazie alle risorse messe in campo dal precedente Governo regionale che ha concesso un finanziamento di quasi 1 milione e 200 mila euro – prosegue -. Questi tre gioielli potranno, finalmente, essere fruiti dai messinesi con una enorme ricaduta a livello turistico, che potrà far conoscere ancora di più la grande storia di Messina. Mi piace evidenziare il grande valore di questo progetto, realizzato dalla Marina Militare su indicazione della Sovrintendenza di Messina, con la direzione dei lavori dell’architetta Mirella Vinci e la stazione appaltante del Genio Civile. Una sinergia assoluta e produttiva portata avanti da queste istituzioni. Ringrazio, inoltre, l’ammiraglio Andrea Cottini, comandante del Comando Marittimo Sicilia, e il comandante del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare, capitano di vascello Alessandro Lardizzone, per la cerimonia di consegna dei lavori svoltasi stamane”.