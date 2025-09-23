Zucchero torna a Messina, la prossima estate il suo tour arriverà allo stadio “Scoglio”

Biglietti in vendita da lunedì

MESSINA – A due anni di distanza dal concerto al “Franco Scoglio”, Zucchero tornerà a Messina con il suo tour “Overdose d’amore”, 5 nuovi show tra cui la tappa del 14 luglio 2026 nella città dello Stretto. I biglietti saranno in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali dalle ore 14.00 di lunedì 29 settembre. L’evento è organizzato da Friends & Partners e da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina, città che conferma la sua vocazione per grandi eventi musicali e come una tappa strategica per artisti di fama internazionale.

“Messina posizione strategica per i grandi eventi”

“Messina – commentano sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – conferma il suo ruolo di città di riferimento per grandi artisti, grazie all’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il brand cittadino della musica e degli eventi, e alla capacità di garantire accoglienza di qualità e massima sicurezza. Grazie alla posizione strategica della città, facilmente raggiungibile da diverse aree, possiamo ospitare spettatori provenienti anche da fuori Messina, offrendo loro, insieme ai cittadini, un’esperienza musicale unica. Siamo felici di accogliere Zucchero e rendere Messina protagonista della grande musica”.

La festa per i 70 anni all’Arena di Verona

Giovedì 25 settembre Zucchero compirà 70 anni e festeggerà questo traguardo con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona, in programma il 25, 26 e 28 settembre (sold out) e il 6, 7 e 8 ottobre. La voce inconfondibile e unica, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.

4/07/2026 Udine – Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

6/07/2026 Bologna – Stadio Dall’Ara

8/07/2026 Pescara – Stadio Adriatico

11/07/2026 Perugia – Arena Santa Giuliana

14/07/2026 Messina – Stadio Franco Scoglio



