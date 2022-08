148 unità della Messina Social City stabilizzate, Calafiore: "Impegni rispettati" VIDEO - Tempostretto

Così si è espressa l'assessora alle Politiche sociali in occasione del passaggio formalizzato a Palazzo Zanca

MESSINA – “Abbiamo rispettato gli impegni in continuità con la precedente amministrazione. E le sfide non mancano in termini di emergenze sociali”. L’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore esprime soddisfazione per i 148 operatori del sociale a tempo indeterminato. Tutti in settori chiave dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e di supporto familiare. Avviene infatti il passaggio dal contratto determinato a indeterminato per 148 unità di personale dell’Azienda Speciale Messina Social City.

Oggi pomeriggio, in un affollatissimo Salone delle bandiere del Comune, il sindaco Federico Basile, l’assessora Calafiore e il Consiglio d’amministrazione dell’Azienda, con presidente Valeria Asquini, hanno formalizzato il passaggio.

Sono tanti i nodi contrattuali e lavorativi in questo periodo oggetto di richieste da parte dei sindacati e d’incontri con il sindaco. Lo scorso giugno la Cisl è scesa in piazza per chiedere la stabilizzazione di 300 lavoratori. In una città piena d’emergenze sociali, il lavoro degli operatori in questi settori diventa cruciale.

“Sono ripresi gli sfratti e tante famiglie vivono l’emergenza povertà”

Per l’assessora Calafiore, “i servizi sociali sono il cuore della città, hanno un ruolo determinante, e c’è stato uno stravolgimento dei bisogni a causa del Covid e anche della guerra. Mi riferisco a un ulteriore impoverimento delle famiglie. Ogni giorno mi trovo a ricevere persone che raccontano le loro necessità, a partire dall’emergenza abitativa. Sono ripresi gli sfratti e occorre far sì che le misure a disposizione funzionino. Ad esempio, dal punto di vista dell’inclusione e del contributo affitti, il reddito di cittadinanza non ha funzionato”.

“Dobbiamo essere in grado – ha aggiunto l’assessora alle Politiche sociali – d’intervenire e cogliere i bisogni direttamente nel posto in cui riscontriamo le necessità delle persone. Messina deve diventare policentrica. In questo ambito, un ruolo centrale lo avranno le Municipalità, con l’attuazione del decentramento”.

