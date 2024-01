A Messina serve più attenzione verso diversità, equità e inclusione. Arriva l’esperto VIDEO

Antonio Bebba riporta in Italia le competenze acquisite all'estero sul tema. Il suo progetto per la Città metropolitana

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ uno di quei giovani che è andato via da Messina, ma ci torna sempre e ha deciso di mettere a disposizione della città le competenze acquisite fuori. Antonio Bebba è stato nominato esperto a titolo gratuito dal sindaco della Città metropolitana Federico Basile. Il comitato Diversità, equità e inclusione è unico in Italia, ecco di cosa di occuperà.

Il nostro giornale aveva già raccontato la sua storia. Partito dal villaggio di San Filippo Superiore è arrivato a capo del coordinamento operazionale regionale del Consiglio europeo di Pfizer per la diversità e per l’inclusione. Dopo 9 anni di lavoro a Bruxelles ha deciso di rientrare in Italia e di accettare un ruolo istituzionale anche nella sua città.