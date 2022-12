A piazza Cairoli un albero con le radici: "Come quelle dei giovani che non lasciano Messina" VIDEO - Tempostretto

Il vivaista Giovanni Bonaccorso presenta il nuovo allestimento natalizio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ogni messinese interpreterà le radici dell’albero e quelle disegnate intorno con fiori e piante come meglio crede. Ecco il significato che ha dato all’allestimento natalizio di piazza Cairoli il giovane vivaista Giovanni Bonaccorso. “Queste radici rappresentano il nostro legame con il territorio. Io ho 30 anni e sono uno di quei giovani messinesi che ha deciso di non andare via. Le mie radici, come quelle di questo abete, sono qui e qui devono restare”.

“Le nostre radici sono qui e devono restare qui”

L’idea di disegnare le radici simbolicamente con stelle di Natale e piccoli cipressi è nata proprio in fase di allestimento. “Stiamo cercando di creare tramite le piante un apparato radicale visibile a tutti”, spiega il paesaggista e green designer Antonio Marchetta. “Vogliamo simboleggiare l’attaccamento al nostro territorio e alla città. Quel legame che anche i tanti giovani, come mio figlio che vive a Torino, fuori da Messina non vogliono e non devono perdere”.

L’albero avrà nuova vita dopo le feste di Natale

La novità di questo albero, rispetto agli allestimenti degli anni passati, è proprio quella di aver scelto un albero che è stato posizionato con le sue radici e quindi dopo le feste di Natale potrà avere nuova vita. E’ un esemplare di Abete Normandiano che arriva da un vivaio toscano. L’amministrazione ha sposato la causa e il sindaco Basile assicura che dopo le festività l’albero di 11 metri verrà ripiantato sui nostri Colli Sarrizzo.