A Sanremo con Maurizio, il messinese che dà le classifiche dei brani trasmessi in radio in tempo reale VIDEO - Tempostretto

Al festival da 14 anni con la sua azienda che ha sede in provincia, conta 13 dipendenti e realizza software per emttenti radiofoniche a livello nazionale

di Carmelo Caspanello (regia e montaggio video Matteo Arrigo)

SANREMO – Non solo canzoni. A Sanremo sono in tanti, nei giorni del Festival, a lavorare dietro le quinte. A fornire servizi importanti, anche alle imprese musicali che nella Kermesse canora investono e non poco; ai cantanti che si esibiscono ed attendono di raccogliere consensi. Dietro le quinte siamo andati a trovare Maurizio Gugliotta, titolare di una azienda con sede nel messinese, nata nel 2008 e divenuta presto punto di riferimento a livello nazionale per l’erogazione di servizi real-time legati all’airplay e per aver reso di pubblica diffusione dati prima riservati solo ad addetti ai lavori. Una rivoluzione, che ha subito destato l’attenzione degli operatori per l’affidabilità dei dati. A Gugliotta si deve l’introduzione, nel 2012, dell’elaborazione in tempo reale delle classifiche di airplay. Si tratta della visualizzazione delle playlist di radio e Tv, di ricerche dettagliate sulla trasmissione dei brani musicali. I servizi sono stati inoltre affiancati da una piattaforma sottoscritta dalla quasi totalità delle etichette discografiche e dei promoter che consente di creare e inviare cartoline digitali con contenuti multimediali a un target mirato ed ottenere un immediato riscontro.

Dal 2001, inoltre, Maurizio si dedica allo sviluppo di software per la programmazione di emittenti radio e alla fornitura di servizi di streaming audio-video. “Lo facciamo con passione, impegno e innovazione”, evidenzia. “Siamo un team esperto e compatto – aggiunge – che fa della squadra il suo punto di forza”. La squadra è composta da 13 dipendenti a tempo indeterminato e collaboratori a vario titolo. Maurizio ha investito e messo le radici della sua azienda nella sua terra, a S. Teresa di Riva, pur viaggiando costantemente in tutta la Penisola, servendo tante radio su scala nazionale.

Gugliotta, quanti festival di Sanremo ha fatto?

“Io e la mia azienda siamo al quattordicesimo festival Svolgiamo una attività divenuta essenziale sia per le radio quanto per la discografia, in quanto, grazie ai nostri software riescono ad avere un quadro in tempo reale dei brani trasmessi in radio, di quante volte vengono trasmessi, in che fascia oraria e da quali emittenti”.

Qual è lo stato di salute delle radio in Italia?

“La radio sta cambiando, non è quella di una volta, si sta adeguando ai tempi. Ma, indubbiamente, è in salute. Lo dicono i dati di ascolto, lo dicono le indagini legate al marketing. E’ cambiata e viene fruita diversamente rispetto al passato: attraverso i social o la tv per fare un esempio. Si sta trasformando e credo sia fisiologico”.

La sua azienda ha 13 dipendenti a tempo indeterminato e un paio di collaboratori. La sede è in provincia di Messina, a S. Teresa di Riva…

“Se mi vuol chiedere se si può fare a Messina e nella sua provincia rispondo di sì. Ma è necessario un profondo cambiamento cuturale che deve partire dalla politica”.

Le è balenata mai l’idea di mollare tutto e andare via, al nord?

“Tantissime volte. Ho pensato di trasferirmi ma mi tiene legato alla mia terra la volontà di fare impresa partendo dal sud, dalla Sicilia. E so che è un’impresa… Al sud ci sono le medesime capacità del nord. Ma bisogna cambiare cultura”.

Lei che di festival ne ha seguiti parecchi, da vicini, come definisce quello di quest’anno?

“Questo è il festival della ripartenza. Due anni fa era tutto chiuso, lo scorso giravamo con la mascherina e non eravamo tantissimi come adesso. Oggi noto che grazie ad Amadeus stiamo assistendo ad un grande festival”. Ulteriori dettagli e curiosità, nell’intervista video allegata all’articolo.