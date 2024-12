A Torre Faro un presepe sulla spiaggia: grotta e pastori si affacciano sullo Stretto VIDEO

A fare da sfondo il Pilone illuminato di rosso: ecco la natività davanti alla Chiesa Madonna della Lettera

MESSINA – Un’atmosfera suggestiva sul lungomare di Torre Faro. Il presepe si affaccia sul mare dello Stretto, le luci lontane della Calabria e il Pilone illuminato di rosso sullo sfondo. Le sagome della natività, il bue, l’asinello, i pastorelli e le palme sono state posizionate sulla piccola spiaggia di fronte alla Chiesa della Madonna della Lettera.

Il 26 dicembre il tour dei presepi del villaggio

Le creazioni sono opera dei parrocchiani e della comunità del villaggio rivierasco. Questo è solo uno dei presepi che si potranno ammirare a Capo Peloro per queste festività natalizie. Oltre al tradizionale presepe sul lago di Ganzirri ne sono stati posizionati altri due all’interno della Chiesa e della canonica di Faro. E poi altri ancora sparsi per le vie del borgo: da via Palazzo a Circuito, da via Torre a Scuole e Pozzo Giudeo. Fra gli eventi del cartellone natalizio ci sarà un vero e proprio tour dei presepi il 26 dicembre alle ore 15.30. Un pomeriggio in cui gli abitanti potranno visitare i presepi delle varie zone accompagnati dal suono della ciaramella.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻