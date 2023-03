Akademia. A tu per tu con Giorgia Silotto: "Follemente innamorata della Sicilia" VIDEO - Tempostretto

La veneta di Akademia Sant'Anna, Giorgia "Silo", gira l'Italia da quando ha 15 anni

MESSINA – Giorgia Silotto, classe 1997, è una pallavolista di Akademia Sant’Anna di ruolo schiacciatrice. Nata a Marcon, “un piccolo paesino vicino Venezia”, è al decimo anno fuori casa. “Ho iniziato a giocare prestissimo – racconta Silotto -, gioco a pallavolo da 15 anni e da allora giro per buona parte dell’Italia e mi piace”.

Prima esperienza lontana da casa a Pesaro, poi negli ultimi anni ha trovato il luogo di cui è follemente innamorata, la Sicilia. Agrigento, Santa Teresa di Riva e ora Messina. In maglia Desi Shipping Akademia Messina fin qui in stagione ha collezionato 17 presenze, partita una sola volta nello starting six titolare, e ha messo a segno 25 punti dando spesso un grande contributo a partita in corso.

Intervista a Giorgia Silotto

Cosa le piace del suo ruolo di schiacciatrice?

“Sicuramente attaccare è molto soddisfacente – risponde Giorgia Silotto – mi piace molto la fase di muro, anche se non si direbbe, soprattutto sulla fast. Per il resto difesa, giocare dietro, sono fondamentali che mi piacciono, mi piace il mio ruolo”.

Le compagne la hanno dato un soprannome?

“Come soprannomi o Gio, però c’è anche un’altra Giorgia, che chiamiamo Giorgina, o Silo”.

Qual è il ricordo più bello legato a un campo di pallavolo?

“Le finali nazionali under 14 è uno dei più bei ricordi che rimane nel cassetto uno delle più grandi soddisfazioni legate ad un campo da pallavolo”.

Come valuta la sua esperienza in Sicilia?

“Questo è il mio terzo anno in Sicilia, io sono follemente innamorata del Sud e di questa regione. La mia prima esperienza, positiva, è stata ad Agrigento e infatti sono rimasta in ambito siciliano. Esperienza positiva a Santa Teresa e adesso sono qui a Messina”.

Giorgia Silotto in campo nella partita contro Soverato, quando ha iniziato nello starting six

Le sue compagne raccontano di un grande pubblico qui a Messina, sulla sua risposta ho qualche dubbio…

“Si perché a Santa Teresa c’è una grande tifoseria molto unita e compatta che segue ovunque la squadra. Ma anche a Messina il pubblico ti fa sentire a tuo agio”.

Come si trova nell’ambiente Akademia Sant’Anna?

“Mi sto trovando bene, abbiamo fatto questo piccolo cambiamento che in realtà è un grande cambiamento (si riferisce al cambio di allenatore, ndr) e si stanno vedendo i risultati già dagli allenamenti. Ci stiamo rivalutando come squadra con personalità individuale e collettiva. Punteremo all’obiettivo della salvezza con tanta grinta in più”.

Le piace mangiare, quindi è nel posto giusto. Cosa preferisce?

“Amo il dolce. Soprattutto ricotta per sempre. In tutti i modi, gelato o cannolo, va bene tutto – conclude Giorgia Silotto – a base di ricotta e pistacchio”.

Articoli correlati