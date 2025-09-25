A Villa Dante il Villaggio dell’inclusività, “stop alle discriminazioni”

L'iniziativa comunale è in corso oggi a Messina "per una città più aperta e libera dal pregiudizio"

MESSINA – A Villa Dante oggi una giornata nel segno dell’inclusività. La terza edizione di “Inclusivity Village” è in corso da stamattina. L’iniziativa comunale rientra nel progetto “IncludiMe – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal Pn Metro Plus 2021-2027, e “mira a prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, la collaborazione e la solidarietà. La giornata è un’importante occasione di incontro e confronto tra istituzioni, cittadinanza, scuole e associazioni, con l’obiettivo comune di costruire una città più aperta, rispettosa e libera da qualsiasi pregiudizio”, sottolinea Liana Cannata, assessora alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità.

“Grazie alla preziosa collaborazione con Messina Social City, rappresentata dalla presidente Valeria Asquini, IncludiMe realizzerà il primo sportello di ascolto rivolto alla cittadinanza, gestito e composto da un’équipe interdisciplinare”, ha aggiunto l’assessora.

Tra stand e presenze significative, dall’Arcigay al Centro per l’impiego, è in programma oggi alle 15 un incontro su disabilità e sport. “Un percorso d’integrazione e valorizzazione”. Poi ci sarà la testimonianza di persone non vedenti e ipovedenti con esperienze di studio e lavoro. E un confronto a cura della docente universitaria Stefania Taviano: “I nostri figli ci insegnano ad andare oltre le nostre paure”. Alle 16.45 “Educazione finanziaria come forma d’inclusione” a cura di Simona Di Nuzzo. Alle 17.30 “Sicuramente pari” nel mondo del rally e alle 19 videomessaggi di Tiziana Tarsia, garante delle persone con disabilità, e il poeta Giovanni Gulino.

Video e foto di Carmen Licata, progetto “L’estate addosso”