Acqualadrone, arrivano nuovi massi contro l’erosione costiera VIDEO

85 blocchi sono stati recuperati in fondo al mare e ne verranno realizzati altri 75

MESSINA – Mezzi meccanici in azione nel mare di Acqualadrone. Si sta lavorando per rafforzare le 5 barriere esistenti. 85 blocchi sono stati trovati sul fondale e riutilizzati. Attraverso le immersioni con i sub sono stati individuati dei massi che nel corso delle mareggiate si erano spostati. Attraverso una gru sono stati recuperati e rimessi al loro posto. Inoltre verranno realizzati altri 75 massi che si aggiungeranno alle barriere esistenti.

Le azioni messe in campo contro l’erosione costiera del villaggio continueranno con la realizzazione di nuove barriere. Per questo progetto più ampio, però, bisogna ancora attendere. L’intervento in corso si sta realizzando con fondi comunali e si concluderà in un mese.

Articoli correlati