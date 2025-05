Acqualadrone, l’onda blu del mosaico ceramico proseguirà per altri 40 metri VIDEO

L'opera dei due artisti messinesi verrà estesa anche al muro crollato dopo le mareggiate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il lungomare di Acqualadrone si è trasformato in opera d’arte. Un’onda blu lunga 30 metri ha colorato il nuovo muretto, ricostruito l’anno scorso dopo il crollo provocato dalle mareggiate. Una sirena, composta pezzetto dopo pezzetto con un mosaico ceramico, accoglie i visitatori e gli abitanti del villaggio. E poi pesci, alghe, conchiglie, tartarughe e meduse: l’opera è un omaggio alle creature marine e al villaggio marinaro.

L’opera degli artisti messinesi Giusy Guglielmo e Alex Crisafulli

Il “Mare in mosaico” è stato realizzato da Giusy Guglielmo e Alex Crisafulli, due artisti del comitato messinese. Hanno pensato di dare nuova vita a piastrelle rotte e scarti di cantiere. Materiale che sarebbe finito in discarica e che grazie al loro lavoro è stato recuperato.

“Arte per rigenerare luoghi di Messina”

“Arte per rigenerare luoghi. Un muro che può sembrare asettico si trasforma in bellezza, affinché ci sia un connubio fra popolazione, storia del villaggio e arte”, spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Liana Cannata. Il progetto, infatti, è nato in collaborazione con il Comitato degli artisti, promosso e rappresentato dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso.

L’opera proseguirà per altri 40 metri

Il nuovo muretto sul quale è stata realizzata l’opera è lungo 70 metri, quindi l’Amministrazione comunale ha già disposto che il lavoro continui anche nei restanti 40 metri. Su questo tratto di muro, ancora bianco, verranno aggiunti altro soggetti sempre a tema marino. Gabbiani, ancore, barche, velieri e granchi: l’omaggio allo storico villaggio di pescatori continuerà.

Verranno ripristinati muro e marciapiedi danneggiati

E verrà esteso anche ad un altro muro crollato in seguito alle ultime mareggiate. Verrà ripristinato sia l’intero muretto che il marciapiede. Ma non solo, anche da questo lato il lungomare avrà la sua opera d’arte.

Altri 75 blocchi a mare contro l’erosione costiera

“Inoltre come opere a mare andremo a posizionare altri 75 blocchi che erano previsti nel progetto già appaltato e nei prossimi mesi appalteremo un ulteriore progetto di difesa contro l’erosione costiera nell’intero villaggio di Acqualadrone”, dichiara l’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti.