Un’onda blu lunga 30 metri: il mosaico ceramico colora il lungomare di Acqualadrone VIDEO

Un'opera realizzata da due artisti messinesi con scarti di cantiere. Ecco le creature marine sul nuovo muretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’onda blu lunga 30 metri, arricchita da creature marine. Pesci, tartarughe, meduse, conchiglie, alghe e una sirena: ecco gli elementi del mosaico ceramico che sta prendendo forma sul lungomare di Acqualadrone.

“Il mare in mosaico” simbolo di rinascita del villaggio

“Il mare in mosaico” è un’iniziativa che unisce arte sostenibile, rispetto per l’ambiente e riqualificazione urbana. L’obiettivo è quello di trasformare il muretto, realizzato dopo le mareggiate degli anni scorsi, che separa la spiaggia dalla strada. Una delimitazione necessaria che diventa opera d’arte e sarà simbolo di rinascita del borgo stesso.

L’opera degli artisti Giusy Guglielmo e Alex Crisafulli

Un’opera d’arte realizzata da due artisti del comitato messinese. Giusy Guglielmo e Alex Crisafulli ci lavorano da mesi, sotto il sole e gli occhi curiosi degli abitanti del villaggio che non gli hanno mai fatto mancare il sostegno. “Ci hanno accolto con grande affetto e quest’opera è un omaggio all’antico borgo di pescatori”, racconta Alex.

Mosaico realizzato con piastrelle recuperate

Per realizzare il mosaico ceramico gli artisti stanno utilizzando soprattutto scarti di cantiere. “Mattonelle che sarebbero state buttate e che avranno nuova avita su questo muro”, racconta Giusy. “Gli elementi marini sono stati realizzati e dipinti a parte, per poi essere inseriti in questa lunga onda blu”, conclude.

Un’opera lunga 30 metri

L’opera alla fine sarà lunga 30 metri e una grande sirena accoglierà i visitatori e gli abitanti, accompagnandoli nel cuore del villaggio marinaro. Il progetto ha preso forma grazie alla collaborazione fra il Comitato degli artisti, rappresentato da Lelio Bonaccorso, e l’Amministrazione comunale, con gli assessori Liana Cannata e Francesco Caminiti.

