Acr Messina, Sciotto e Manfredi: "A breve direttore sportivo e allenatore" VIDEO - Tempostretto

Il presidente, commosso per il sostegno da ogni parte del mondo, conferma l'intenzione di "non svenarsi" e attende risposte da Comune e imprenditori

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – “Nella giornata di domani potremo annunciare allenatore e direttore sportivo”. Un Pietro Sciotto carico di entusiasmo si è presentato stamattina nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Caterina, dove si è tenuto un incontro con tifosi, società, amministrazione comunale e i vertici di Tempostretto e Universo Messina, promotori del crowdfunding che sta coinvolgendo buona parte della cittadinanza e messinesi in ogni parte del mondo.

Sciotto: “Non mi svenerò più”

Il primo passaggio del presidente dell’Acr Messina, però, è stato sul futuro. La stagione è iniziata e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità di direttore sportivo e allenatore. A meno di clamorose novità dell’ultim’ora saranno Marcello Pitino, una conferma in organigramma, e Gaetano Auteri. Sul sostegno della città, però, Sciotto non è pienamente soddisfatto: “Stiamo cercando di coinvolgere tutti ma i risultati ancora oggi non sono buoni. Aspettiamo la risposta del sindaco e siamo in attesa di definire tutto. Il campionato? Si farà in una determinata maniera solo se ci sarà il sostegno di tutti, io non mi svenerò più economicamente. Il Messina, la città, tifosi e imprenditori devono sapere che serve il coinvolgimento di tutti”.

Manfredi: “Speriamo scocchi la scintilla”

E sul crowdfunding: “Non mi aspettavo molto di più, qualcosina che si raggiungerà sì. Ma è commovente che siano arrivate offerte e sostegno da ogni parte del mondo, come dall’Australia. Li ringrazio davvero”. Al fianco di Sciotto anche il direttore generale Lello Manfredi: “L’obiettivo del presidente è quello di avere una società sana. Stiamo lavorando sui numeri e poi su tutto il resto. Penso sia arrivato il momento: tutti dobbiamo lavorare per la città, o aspettiamo sempre che sia Sciotto o il presidente di tutto a risolvere la situazione? C’è un distacco tra chi fa attività sportiva e chi fa impresa. Ma chi fa cultura o entertainment vi dirà la stessa cosa. Speriamo che questa volta scocchi la scintilla”.

Come si dona

Per partecipare attivamente alla raccolta fondi, si può utilizzare la piattaforma Eppela raggiungibile cliccando a questo link. Si può versare anche sul conto corrente dedicato intestato all’Acr Messina. Ecco l’Iban: IT55C0503416500000000006057