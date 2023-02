Acr Messina. Mister Raciti alla vigilia di Latina: "Abbiamo recuperato tutti" VIDEO - Tempostretto

L'allenatore del Messina Ezio Raciti ha presentato la trasferta di Latina: "Loro squadra difficile che sa interpretare la partita"

MESSINA – L’allenatore del Messina, Ezio Raciti, prima della partenza per Latina, dove i biancoscudati giocheranno il 29° turno di campionato domani, sabato, ore 14:30, ha rilasciato le dichiarazioni della vigilia. “C’è tanta rabbia – ha esordito l’allenatore – dopo la prestazione di domenica (contro la Fidelis Andria, ndr) dove avremmo dovuto raccogliere di più. Sono contento della prestazione e dobbiamo ripartire da quello, abbiamo lavorato in settimana per presentarci alla gara di sabato nelle migliori condizioni fisiche e mentali”.

L’avversario Latina

“Il Latina è una squadra che in casa ha fatto parecchi risultati importanti, è una squadra difficile però è sempre una finale e in una finale può succedere tutto e andremo lì a giocarcela. Credo che anche loro hanno l’obiettivo di fare i playoff e farli in qualche posizione importante. Hanno potenziato la rosa nell’ultima sessione di mercato. È un’ottima squadra che sa giocare, sa difendersi, sa interpretare i momenti della partita nel modo migliore” è il commento di mister Raciti nell’analizzare la sfida che abbiamo presentato qui.

Situazione in casa Messina: modulo e disponibilità

“Il modo di stare in campo ce lo diranno le dinamiche della partita che indirizzeranno in un modo o nell’altro. L’importante è l’approccio e l’atteggiamento in campo, se attaccarli alti o aspettarli dipenderà dalle condizioni. Abbiamo cercato di recuperare i giocatori, dall’altro ieri, sono tutti disponibili.

Ce ne erano un paio che hanno terminato il lavoro differenziato da pochi giorni, ma in questo momento sono tutti disponibili ma non tutti nelle stesse condizioni. Ormai con i cinque cambi è quasi sempre un input in più e vincente il cambiare tanto. Puoi cambiare quasi la metà della squadra, ormai – conclude mister Raciti – si gioca quasi in sedici non più in undici, i cambi sono determinanti si”.

Articoli correlati