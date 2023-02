Il Messina a Latina per riprendere il cammino, favorevoli i precedenti - Tempostretto

Messina in campo sabato alle ore 14:30 contro il Latina. All'andata fu goleada in casa per 4-1

MESSINA – Torna in campo sabato alle ore 14:30 il Messina di mister Raciti. I biancoscudati, dopo il pari, con tanto rammarico, casalingo contro la Fidelis Andria, saranno di scena allo stadio “Domenico Francioni” di Latina.

I nero-blù attualmente sono noni in classifica a 36 punti, giusto per aggiungere qualche dato statistico hanno segnato 28 reti subendone 35 in campionato. In casa hanno raccolto 21 punti, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi, non esenti da sconfitte (4). Ma a febbraio sono imbattuti tra le mura amiche del Francioni: battuta la Viterbese (1-0) e battuta la Virtus Francavilla (2-1); domani toccherà al Messina provare a portare via punti.

I precedenti

Negli ultimi due anni le squadre si sono sfidate nel girone C di Lega Pro, lo scorso anno il conto finì pari. Vittoria all’andata del Latina in casa con il rigore di Carletti alla mezz’ora di gioco, al ritorno il Messina al Franco Scoglio restituì la vittoria di misura con la rete su situazione da fermo di Morelli.

Quest’anno invece il Messina è forte del 4-1 dell’andata, vittoria più larga come numero di gol segnati e gol di scarto della stagione, e spera di continuare a fare punti in trasferta. Da quando è arrivato Raciti il Messina in trasferta ha sempre fatto punti: vittoria a Viterbo, pari a Giugliano e vittoria ad Agropoli contro la Gelbison.

Le probabili formazioni

I laziali, allenati da mister Daniele Di Donato, nell’ultimo match contro il Picerno sono scesi in campo con un 4-4-2 che vedeva Tonti in porta, Carissoni, Esposito Andrea, Calabrese, Esposito Antonio a formare la linea difensiva; centrocampo Sannipoli e Riccardi sugli esterni con al centro Di Livio e Bordin; coppia d’attacco Luca Fabrizi (miglior marcatore dei suoi con 7 gol all’attivo) e Simone Ganz.

Per il Messina possiamo ipotizzare che la difesa, a meno di acciacchi di qualcuno non sarà cambiata, ma aspettiamo le dichiarazioni della vigilia di mister Raciti. Il dubbio a centrocampo, e quindi del modulo, dopo la buona partita interpretata da Marino in mezzo alle linee avversarie, riguarda la ripresa completa di Ibou Balde, se il numero 10 biancoscudato starà bene è difficile che Raciti rinunci al suo 4-4-1-1.

Sicuramente assente, ora ufficiale ma l’assenza delle ultime settimane lasciava pochi dubbi, Lorenzo Catania che fu protagonista all’andata con una doppietta. L’esterno d’attacco si opererà a giorni dopo la lesione del legamento crociato anteriore.

Squadra arbitrale composta da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola, ha già diretto il Messina in stagione nell’1-1 casalingo dell’andata contro la Viterbese, che sarà supportato da Porcheddu e Cesarano, con D’Andria quarto ufficiale. Tra le fila dei giallorossi attenzione a Versienti e Mallamo che sono diffidati e quindi a rischio squalifica.

Immagina in evidenza dalla pagina Facebook del Latina Calcio 1932

Articoli correlati