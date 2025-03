Addio alla Città del ragazzo: il ricordo commosso della nipote di padre Nino Trovato VIDEO

Enza Trovato racconta gli anni trascorsi qui con lo zio. "La sua casa diventerà un museo"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è commossa quando la ruspa ha dato il suo primo colpo ad uno dei fabbricati dell’ex Città del ragazzo. Enza Trovato, nipote di padre Nino, era presente all’avvio delle demolizioni e racconta così gli anni trascorsi insieme allo zio. E’ combattuta fra le emozioni che la riportano indietro nel tempo e la soddisfazione di sapere che quello che voleva padre Nino verrà realizzato.

La casa di Padre Nino Trovato diventerà un museo

La casa di Trovato diventerà un museo e quando i lavori saranno completati, nel 2027, sarà fruibile da tutti. Così come il Forte Castellaccio, per troppi anni abbandonato e dimenticato dalla città. Ecco la testimonianza di chi in questa realtà ha vissuto per decenni e vive con emozione e nostalgia l’inizio delle demolizioni.

Quasi tutto verrà demolito ma la memoria rimarrà

Ben presto di questo pezzo di storia non rimarrà che un cumulo di macerie e una nube di polvere ma la memoria rimarrà. La testimonianza del lavoro di padre Nino verrà preservata dentro la sua casa, così come tutte le testimonianze e le lettere ricevute nel corso degli anni da tutti quei ragazzi che in questo luogo sono cresciuti.