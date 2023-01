Akademia. A tu per tu con Greta Catania: "Portiamo Messina sempre più in alto" VIDEO - Tempostretto

Prima esperienza messinese per la centrale, soprannominata "weekend": "Siamo una squadra di ragazze vivaci e con un carattere forte"

MESSINA – Proseguono le interviste faccia a faccia con le pallavoliste della Desi Shipping Akademia Messina, questa volta è toccato a Greta Catania, la 18enne siciliana che ha iniziato a giocare ad otto anni e ha vestito la maglia della nazionale giovanile, prima di approdare alla corte di coach Breviglieri in riva allo Stretto.

Di ruolo centrale, “i miei compiti – racconta – sono attaccare e murare, andare a muro mi piace molto”, Greta Catania ha giocato 10 partite in questa stagione per Messina realizzando fin qui 44 punti. Secondo il sito della Lega Volley Femminile era la più alta del roster peloritano (188 cm) superata da Melissa Martinelli, arrivata a gennaio, come ci conferma la diretta interessata: “Sono la terza più alta, Aurelia (Ebatombo, ndr) in realtà per quanto mi riguarda è la più alta”.

Greta Catania: “Siamo ragazze vivaci con un carattere forte”

Catania è una ragazza solare e socievole come dimostra anche durante l’intervista non avendo problemi a districarsi tra le domande e spiegandoci anche il suo “ruolo” all’interno dello spogliatoio: “Mi piace far ridere la gente e questo fa stare bene anche me”.

Hai un soprannome?

“Il mio soprannome è weekend, quando ho conosciuto Aurelia (Ebatombo, ndr) la prendevo in giro sull’accento francese. La stuzzicavo su come si dicesse weekend nella sua lingua”.

Nonostante la giovane età, hai un ricordo speciale legato ad un campo da pallavolo?

“L’esperienza più bella che mi porto dietro è con la maglia nazionale. Nel 2019 giocai la semifinale europea contro la Russia. Eravamo sfavorite – ricorda Greta Catania – ma vincemmo per 3-2, quella partita me la porto dietro”.

Cosa ti piace, o non ti piace, di Messina?

“Sono una ragazza molto affezionata al mare, non potrei vivere in una città senza. Ho una connessione quasi col mare, mi fa stare bene, ogni volta affacciarmi e vedere lo Stretto è sempre bellissimo”.

Qualche aneddoto da spogliatoio che puoi raccontarci?

“Tengo tutto segreto e non dico niente (ride, ndr), ma ce ne sono tanti da raccontare. La parte più bella della squadra e dello stare insieme è che siamo tutte ragazze vivaci, divertenti e tutte abbiamo un carattere molto forte. A volte andiamo un po’ in conflitto ma ci divertiamo tanto”.

Come ti trovi a giocare a Messina e che rapporto c’è col pubblico?

“Ogni volta giocare in casa è un’emozione perché il pubblico è tanto caloroso. Fa piacere vedere i messinesi appassionati di questo sport. Speriamo – conclude Greta Catania – si appassionino sempre più e che riusciamo a portare Messina in un posto sempre più in alto”.

