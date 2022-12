Akademia chiude il girone di andata. Varaldo: "Possiamo fare qualcosa in più" VIDEO - Tempostretto

L'opposto di Messina spera di tornare dalla trasferta da San Giovanni in Marignano con "un punto o anche due, abbiamo un po' d'amaro in bocca"

MESSINA – Ultimo impegno del girone di andata per la Desi Shipping Akademia Messina che domenica 11 dicembre, con inizio alle ore 17 sarà ospite della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, compagine che attualmente occupa la terza posizione in graduatoria. Prima della partita abbiamo raccolto le dichiarazioni di Barbara Varaldo, l’opposto di Akademia, commentando anche il momento della stagione, ha detto: “Ci aspettavamo un inizio non rose e fiori e in alcuni tiebreak persi ci è rimasto un po’ di amaro in bocca”.

“Siamo sicure che qualcosa di più possiamo farla – ha commentato Barbara Varaldo – non puntiamo alla promozione ma puntare ad entrare tra le squadre ai playoff invece che ai playout ci farebbe stare più tranquille. Speriamo di fare un punto o anche due contro San Giovanni in Marignano. Nel girone di andata mi ha sorpreso Soverato”.

La sfida contro San Giovanni in Marignano

Inizio del match, arbitrato dai signori Anthony Giglio e Marco Pernpruner, in programma alle ore 17 di domenica 11 dicembre. La partita sarà visibile gratuitamente (cosi come tutti i match fino alla fine del girone d’andata) sul canale youtube Volleyballa World Italia. Si tratta di un match ad alto coefficiente di difficoltà per le ragazze allenate da Coach Breviglieri che, comunque, tenteranno di fare uno sgambetto al club romagnolo e regalarsi una gioia all’ultima d’andata (nel prossimo turno Messina osserva il turno di riposo previsto dal calendario).

La squadra allenata da Coach Barbolini attualmente si trova in terza posizione a quota 16 punti (9 in più rispetto alle peloritane e con una partita ancora da giocare), frutto di 6 vittorie e di un ruolino di marcia in crescendo. Dopo un avvio un pò altalenante, quando per la Omag-Mt si sono alternate vittorie e sconfitte nelle prime quattro uscite (vittoria all’esordio in casa contro Perugia, poi sconfitta esterna contro Roma ed ancora vittoria in casa contro Vicenza, mentre arriva la sconfitta al quarto turno in casa di Montecchio), le marignanesi hanno iniziato ad inanellare una serie di vittorie molto pesanti: dal 3-1 casalingo contro Sant’Elia al 3-2 in casa di Talmassons, passando per il 3-0 casalingo contro Marsala e la vittoria pesante dell’ultimo turno in casa di Martignacco.

Numeri da big, quindi, per una squadra che si dimostra insuperabile di fronte al pubblico del Pala Marignano e che, in questa prima parte di stagione, ha dimostrato di avere a disposizione un roster completo in ogni reparto, dotato di alcune punte di diamante come, su tutte, l’opposto montenegrino Nikoleta Perovic: per lei ben 193 punti in questa 8 gara (una media che supera i 24 punti a partita) che la piazzano in cima alla classifica di “top scorer” dei due gironi di A2, ed un passato in giro per mezza Europa, arrivando fino in Cina ed in Indonesia. In cabina di regia fari puntati sulla giovane Alice Turco (classe 2000 ma già con campionati importanti alle spalle con le maglie di Cuneo, Martignacco ed il Club Italia Crai, nella scorsa stagione già in maglia di San Giovanni in Marignano) mentre dietro tanta esperienza con il libero Giorgia Caforio, ormai dal oltre 10 anni nelle massime serie nazionali (ultime tre stagioni in A2 ad Olbia, prima un’annata a Chieri in A1 e poi di nuovo tanta A2 con Cuneo, Soverato e San Vito).

