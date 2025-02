Al Bano sostiene Reggio Capitale Italiana della Cultura 2027 VIDEO

Un appello che si unisce a quello di altri personaggi, di istituzioni locali e di associazioni

“La Calabria è secondo me, la sorella della Puglia dove io vivo e quindi spendere parole a favore del Reggio Calabria, è per me la cosa più naturale che possa fare. D’altro canto, basta leggere la grande immensa ed incredibile storia di questa città”. Inizia così il video di Al Bano Carrisi, noto cantautore italiano, che sostiene la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027. Un appello che si unisce a quello di altri personaggi, di istituzioni locali e di associazioni. Oltretutto il portale attivato dal Comune di Reggio, a sostegno della candidatura, in poche ore ha ricevuto oltre 3000 adesioni. Il prossimo 26 febbraio, lo ricordiamo, presso il Ministero della Cultura sarà illustrato alla Giuria il dossier “Cuore del Mediterraneo” per scegliere la città vincitrice, dove Reggio Calabria si contenderà la vittoria finale con altre nove città La proclamazione della vincitrice è attesa per il 28 marzo 2025.