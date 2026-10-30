 AlertME, il nuovo sistema che allerta i cittadini in caso di emergenza VIDEO

AlertME, il nuovo sistema che allerta i cittadini in caso di emergenza VIDEO

Silvia De Domenico

AlertME, il nuovo sistema che allerta i cittadini in caso di emergenza VIDEO

venerdì 30 Ottobre 2026 - 11:33

L’avviso può arrivare tramite app IO, telefonate o email

Un nuovo sistema di allerta avviserà i cittadini in caso di emergenze sismiche o meteorologiche. AlertME è il nuovo strumento adottato dal Comune di Messina per raggiungere il più velocemente possibile la cittadinanza in caso di calamità naturali.

Per essere informati in tempo reale si dovrà accedere al sito del Comune di Messina o direttamente tramite i codici qr sparsi per la città, nelle pensiline Atm e sui mezzi pubblici. Si accede tramite identità digitale, Spid o Cie, e si sceglie la modalità di ricezione del messaggio. Le opzioni sono l’app IO, la telefonata o l’email.

“Nasce uno strumento nuovo per avvisare i cittadini delle emergenze. Ad una settimana da quello sciame sismico che ha allertato tutta la città ha ancora più rilevanza questa iniziativa”, ha detto il sindaco Federico Basile invitando i cittadini a registrarsi.

“Non sono molti i Comuni italiani ad essersi dotati di un sistema di allerta come questo”, aggiunge la vicesindaca Laura Castelli. Ed esorta i giovani ad aiutare genitori e nonni nella procedura di registrazione.

“Il nostro mezzo da 18 metri brandizzato aiuterà i cittadini a ricordare di attivare l’alert”, conclude la presidente di Atm, Chiara Sterrantino.

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