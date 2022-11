Dopo l'allerta terremoto e maremoto: come si attivano i soccorsi - Tempostretto

VIDEO Viaggio nel Centro Operativo Regionale: ecco cosa succede dopo l'invio dell'IT Alert

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Alle 10.20 di stamattina i cellulari dei messinesi e dei residenti nei comuni costieri sono stati allertati con un messaggio che metteva in guardia da un probabile maremoto nello Stretto di Messina. L’allerta interessava quindi Messina e Reggio Calabria. Si tratta di un’esercitazione, certo, ma è quello che accadrebbe in caso di una reale calamità naturale.

Quello messo in piedi per le giornate del 4-5 e 6 novembre dalla Protezione Civile nazionale, e a caduta da quelle regionali e provinciali, è quindi un piano che simula dei possibili scenari in caso di terremoto dell’area della Stretto.

Viaggio nel Cor con il dirigente Cocina

Il Dirigente Generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina ci ha accompagnati all’interno del Cor (Centro Operativo Regionale) fra telefoni che squillano, radio e volontari all’opera per le prime indagini successive all’allarme lanciato. L’ingegnere ci spiega come si mette in moto la macchina dei soccorsi e come si organizzano le squadre.

Il ministro Musumeci in collegamento da Roma

In collegamento da Roma con la sala operativa allestita nel dipartimento di Protezione Civile di viale San Martino il ministro per il Sud Nello Musumeci e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.