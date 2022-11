Esercitazione "Sisma dello Stretto", suonano i telefoni dei messinesi - Tempostretto

Solo un'esercitazione, come chiarito nel messaggio. Sarebbe l'allarme se succedesse davvero

Hanno suonato intorno alle 10.20 i telefoni dei messinesi, un forte allarme per segnalare il pericolo. Un pericolo fittizio, per fortuna, perché si tratta solo di un’esercitazione, come chiaramente esplicitato nel messaggio sia a voce sia in forma scritta.

L’esercitazione nazionale di protezione civile sul rischio sismico “Sisma dello Stretto 2022” è promossa e organizzata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e hanno aderito le Regioni Sicilia e Calabria, i Comuni di Messina e Reggio Calabria e altri della provincia messinese e calabrese.

Le attività in città sono coordinate dall’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, che testerà la struttura di protezione civile nell’ambito dell’esercitazione senza alcun pericolo reale per la popolazione. Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina.

Il programma di oggi

Alle 11.30, al PalaRefiscina, in programma l’area ammassamento soccorritori e popolazione – colonna mobile regionale; alle 12.30, ex Ospedale Margherita, attività ricerca e soccorso vigili del Fuoco; alle 14.30, Porto Messina (appuntamento al varco Colapesce di fronte largo Minutoli), sbarco dei mezzi dei vigili del Fuoco dalla nave Diciotti; alle 18, alla Prefettura di Messina, visita al Centro Coordinamento Soccorsi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio; alle 19.30 circa, a Giampilieri, attività di ricerca e soccorso in notturna. Alle 23, a Messina, simulazione soccorso treno galleria Peloritani.

Il programma di domani

Le attività di domani, sabato 5, saranno le seguenti: alle 10.40, Porto di Messina (appuntamento al varco Colapesce di fronte largo Minutoli), nave Etna soccorso con trasporto feriti dall’ospedale alla nave; alle 12.30, Porto di Messina, attività salvaguardia beni culturali al Forte San Salvatore; alle 14, a Letojanni, soccorso figurante disperso in mare con elicottero Guardia Costiera. Centro operativo comunale attivo venerdì e sabato anche a Spadafora.

