Ancora gente che getta rifiuti in strada. E’ un reato che prevede multa da 1500 a 18000 euro VIDEO

sabato 08 Novembre 2025 - 07:30

L'occhio delle telecamere ha beccato un uomo in via Seminario Estivo, a Giostra

MESSINA – Una persona a piedi, carica di sacchi e oggetti vari, attraversa la strada in via Seminario Estivo, in zona Giostra, per abbandonarli senza alcuna esitazione accanto ad altri rifiuti già presenti. Un comportamento inqualificabile, che dimostra totale disprezzo per il decoro urbano e per la comunità.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge numero 116 dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte sanzioni più severe per chi abbandona rifiuti:

▪️ rifiuti non pericolosi → il reato è punito con ammenda da 1.500 a 18.000 euro;

▪️ se il fatto è commesso con un veicolo, è previsto il sequestro del mezzo e la sospensione della patente;

▪️ per i titolari di imprese o responsabili di enti, le pene arrivano fino a due anni di arresto o 27.000 euro di ammenda;

▪️ per l’abbandono di rifiuti pericolosi, la legge prevede reclusione da 1 a 5 anni, che può salire fino a 6 anni e 6 mesi nei casi aggravati (pericolo per la salute pubblica, contaminazione o uso di veicoli).

📸 Le riprese video e fotografiche delle fototrappole costituiscono mezzo di prova valido ai fini sanzionatori.

  1. Fabio 8 Novembre 2025 08:26

    Chi nasce tondo non morirà mai quadrato….in questi casi io spero sempre nell intervento divino che fulmini questi bipedi nel momento in cui lanciano il sacco sul marciapiede…meglio che mi metta al lavoro così non mi lascio rovinare la giornata pensando a questi bipedi con cui devo condividere la città

