Ancora segnalazioni di sversamenti, “liquami a Pistunina” VIDEO

Il consigliere Scivolone invoca un intervento immediata. Ma sono diverse le zone a rischio ambientale in questo periodo segnalate a Messina

MESSINA – “Un copioso sversamento di liquame sull’arenile e successivamente verso il mare. Una situazione che comporta non solo un problema ambientale e igienico-sanitario ma anche malumori dei residenti del villaggio di Pistunina, in via Catena”. A sottolinearlo il consigliere della II Circoscrizione Paolo Scivolone, della Democrazia cristiana.

Scivolone denuncia “l’attuale situazione che persiste da giorni, dopo varie segnalazioni e interlocuzioni, e ancora oggi è presente. Mi auguro, come tutti i residenti del villaggio di Pistunina, che l’amministrazione e gli uffici preposti prendano atto della situazione presente e intervengano al ripristino del guasto al più presto. Non si può negare un tratto di mare ai residenti di Pistunina che hanno sempre tenuto al cuore quel tratto di litorale”.

Abbiamo sempre segnalato ad Amam situazioni analoghe, e ci ha assicurato il suo intervento, ma sono davvero tante le segnalazioni. Segnalazioni che rivelano quanto, in passato, a Messina ci siano stati comportamenti a danno dell’ambiente. E ancora, in attesa di un intervento risolutivo, ne paghiamo le spese.

Le altre segnalazioni, dal Torrente Zafferia alla spiaggia del Ringo

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sto in via Chiana n. 48: da circa tre settimane scende la fogna dalle scale. Ho fatto l’esposto all’Amam ma non si fa sentire nessuno. Noi residenti siamo disperati, c’è una puzza che non si può stare, gentilmente aiutateci grazie”.

Abbiamo girato la segnalazione all’Amam. E il presidente Alibrandi si è messo in contatto con il cittadino.

A sua volta, l’ex consigliere Giampiero Terranova segnala ”sversamento fognario nel torrente Zafferia dal mese di febbraio. La ditta incaricata da Amam è venuta più volte ma non ha risolto. In estate la puzza è insopportabile e accanto al torrente c’è una palazzina con dodici famiglie”. Da parte sua, Amam risponde che l’intervento è in programmazione.

E infine altra denuncia: “Grosso scarico maleodorante nella spiaggia del Ringo, zona balneabile, più o meno all’altezza della fermata del tram”. Abbiamo segnalato il problema al presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi. “Intervento già in programmazione”, è stata la sua risposta.