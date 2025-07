"La puzza è insopportabile. Ho fatto l'esposto all'Amam ma serve un intervento immediato"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sto in via Chiana n. 48: da circa tre settimane scende la fogna dalle scale. Ho fatto l’esposto all’Amam ma non si fa sentire nessuno. Noi residenti siamo disperati, c’è una puzza che non si può stare, gentilmente aiutateci grazie”.

Giriamo la segnalazione all’Amam. Il presidente Alibrandi ha assicurato il suo interessamento.