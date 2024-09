Annunziata alta, in piazzetta arrivano giochi nuovi e panchine VIDEO

"Chiediamo anche attrezzi per fare sport e più cura per le fioriere"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Era una piazzetta arredata solo con delle fioriere, adesso sono stati posizionati giochi nuovi e panchine. Lo spazio si trova sul viale Annunziata alto, all’altezza del torrente Ciaramita, tristemente conosciuto per l’alluvione in cui nel 1998 morì la famiglia Carità. Una zona densamente abitata dove non c’era nessuna area attrezzata per famiglie o bambini. Ma non basta, la V Municipalità chiede anche degli attrezzi per fare sport all’aperto e più cura per le piante e i fiori.

Da anonima piazzetta a spazio ludico-sportivo

A richiedere gli arredi all’Amministrazione comunale era stato il Consiglio con una delibera dello scorso mese di maggio. L’area così è stata trasformata da anonima piazzetta in cui non ci si poteva nemmeno sedere a spazio ludico-ricreativo. A chiedere delle ulteriori migliorie, a nome del quartiere, è la consigliera Beatrice Belfiore. “Provvederemo anche a mandare delle proposte di intitolazione di questa e di altre zone della V Municipalità che sono ancora prive di nome”.