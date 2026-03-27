Arco di Cristo Re, lavori prorogati al 31 marzo: poi senso unico verso nord per tre mesi

Dal primo aprile circolazione consentita su una sola corsia in direzione Giostra
MESSINA – Dovevano concludersi il 21 marzo, poi il 28, ora il 31. Proseguono i lavori di restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria e dell’Arco di Cristo Re, che prevedono il divieto di transito totale nel tratto sotto lo storico arco.
Prorogata la chiusura totale
Il rinvio della riapertura si è reso necessario per permettere al consorzio d’imprese di ultimare lo smontaggio dei vecchi ponteggi e l’installazione delle nuove strutture di protezione. Fino a martedì prossimo, dunque, il viale Principe Umberto resterà sbarrato al traffico veicolare per un tratto di circa 70 metri ad est di via Grattoni, mantenendo comunque attivo il passaggio protetto per i pedoni sul marciapiede lato monte.
Dal primo aprile scatta il senso unico (direzione nord)
La fase successiva del cantiere durerà tre mesi. A partire dal primo aprile, e fino al 30 giugno 2026, il tratto dell’Arco di Cristo Re non riaprirà a doppio senso, ma sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione nord, cioè verso Giostra.
Per consentire il passaggio dei veicoli nonostante la presenza del cantiere, verrà realizzata una corsia di transito larga 2,80 metri, delimitata da barriere di sicurezza tipo “New Jersey”. L’altezza massima consentita per i mezzi in transito sarà di 4,15 metri.
Le modifiche alla viabilità e i divieti
Per chi invece percorre il viale Principe Umberto in direzione opposta, verso centro/sud, dal primo aprile scatterà l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Grattoni. Restano in vigore il divieto di sosta, il limite di velocità a 30 km orari e il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato valle.