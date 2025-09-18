 Area "ex I Hub", ultime demolizioni a fine mese. "Sarà necessario chiudere il Cavallotti" VIDEO

Silvia De Domenico

giovedì 18 Settembre 2025 - 08:30

L'accesso al parcheggio sarà inibito per motivi di sicurezza. Le ruspe butteranno giù ex Casa del Portuale e Silos Granai

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ex Mercato ittico, ex Magazzini generali e ora anche ex I Hub. L’area di fronte al Porto di Messina, in cui avrebbe dovuto vedere la luce il nuovo polo tecnologico di Messina avrà un’altra destinazione d’uso. Il progetto, infatti, pochi mesi fa è stato spostato in un’area ferroviaria di via Santa Cecilia, ad un passo dalla nuova via Don Blasco.

Una terrazza con vista sulla Madonnina

Nel grande spazio fronte mare, già liberato negli anni scorsi da ciò che rimaneva del Mercato ittico e dei Magazzini generali sorgerà una terrazza con vista sulla Madonnina. Sarà uno spazio aperto alla città in cui non si costruiranno palazzoni, è questa la nuova idea dell’Amministrazione Basile. Per realizzarlo, però, mancano da completare le ultime demolizioni. Le ruspe, infatti, torneranno a fine settembre per buttare giù i fatiscenti ex Casa del Portuale e Silos Granai.

“Necessario chiudere il parcheggio per motivi di sicurezza”

“Gli edifici sono praticamente attaccati al Cavallotti e quindi sarà necessario inibire l’uso del parcheggio per tutta la durata delle demolizioni”, dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile. Si tratterà di circa un mese di chiusura, ma le modalità e le tempistiche verranno definite nei prossimi giorni con la ditta che eseguirà i lavori. “Sarà l’ultimo disagio prima di vedere davvero risorgere quel pezzo di città per troppo tempo negato”, conclude Basile.

