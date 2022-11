Area giochi Palmara, vandali in azione contro scivoli e porte da calcio. Minutoli: "Amareggiati" - Tempostretto

E a pochi metri c'è chi getta ancora sacchi di spazzatura. Oggi sopralluogo dell'assessore: "Chiesto alla Polizia municipale di individuare i responsabili"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – L’area giochi della piazzetta Palmara è stata vandalizzata due notti fa. Una panchina è stata distrutta, parte di uno scivolo spaccato e due cancelli, quello basso principale e quello del campo di calcetto, sono stati distrutti. Come se non bastasse, proprio nel campo una porta da calcio non esiste più, sradicata e abbandonata in piena area di rigore, mentre dall’altra parte i pali resistono ma la rete presenta buchi di varia natura.

Il sopralluogo di Minutoli

Dopo la pioggia di segnalazioni sui social e gli appelli comparsi su diverse, seguitissime, pagine Facebook, Messina fa i conti con l’inciviltà di alcuni, che hanno arrecato danno a ciò che è, o dovrebbe, essere di tutti. L’amarezza dei cittadini della zona si mischia a quella dell’intera città e dell’amministrazione. L’assessore Massimiliano Minutoli si è recato in mattinata nella piazzetta per rendersi conto di quanto successo. Con lui anche il consigliere comunale Dario Zante, che si è speso nei mesi passati per l’area giochi.

Il progetto risale al 2017

Un’area costruita con i fondi del progetto democrazia partecipata del 2017 e che originariamente prevedeva soltanto scivolo e altalena. La Giunta De Luca ha poi ampliato la portata del progetto, realizzando anche il campo da calcetto. Oggi tutto lascia posto all’amarezza. “Molta amarezza – racconta Minutoli – perché sono stati fatti sacrifici per completare quest’area e migliorare il progetto iniziale, che prevedeva soltanto una spianta in cemento e un paio di giochi. Abbiamo cercato di abbellirla e abbiamo fatto il campo, ma questa è la risposta della cittadinanza. Ci lascia l’amaro in bocca”.

L’area è videosorvegliata

“Qui c’era bisogno di interventi simili – prosegue l’assessore – e io lo so bene perché abitavo a pochi metri da qui fino a qualche anno fa. Noi da subito abbiamo condannato questo gesto deplorevole e abbiamo sporto denuncia contro ignoti. Abbiamo chiesto alla Polizia municipale di intervenire e fare il possibile per individuare i responsabili”. L’area è videosorvegliata e potrebbero essere fondamentali le immagini per tentare di individuare i vandali.

Un problema anche la spazzatura

“Non è un problema soltanto di giochi – dichiara poi il consigliere comunale Ugo Dario Zante – ma qui viene buttata spazzatura 24 ore su 24. Ringrazio Messinaservizi e la Polizia Municipale, vorrei fare però un appello alle famiglie, perché i figli sono lo specchio dei genitori. Ora c’è rammarico, abbiamo sfiducia in queste nuove generazioni. Ci vorrebbe un cambio culturale e generazionale”.

