Baraccopoli, il viaggio continua a Giostra. “Così si scende negli inferi” VIDEO

Appena 50 centimetri per passare da una baracca all'altra. Come si vive fra strettoie, rifiuti e case abbandonate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In ogni puntata sembra di toccare il fondo per poi scendere ancora più in basso in quella successiva. Il Viaggio nelle baraccopoli tocca i luoghi più degradati di Messina. Quelli meno conosciuti, angusti, a volte inespugnabili e per troppo tempo dimenticati. Ambienti malsani, strettoie difficili da attraversare e tetti di amianto rattoppati con grosse pietre.

“Come si scende negli inferi”

Con il sub commissario Marcello Scurria siamo tornati a Giostra, a pochi passi dalla chiesa di San Matteo. Qui fra scuola e parrocchia sorgono diverse baraccopoli. In mezzo alcune case abbandonate dove proliferano rifiuti e degrado. “Siamo scesi negli inferi. Qui non servono le parole, raccontare meglio le immagini“, dice Scurria.

