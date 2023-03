Basile: "Il collaudo e poi via libera al primo parcheggio di viale Europa" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco di Messina: "Nel primo periodo sarà gratuito e stiamo terminando il secondo, lato mare"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “I parcheggi di viale Europa? Il primo dei tre parcheggi è pronto e presto sarà inaugurato, dopo il collaudo. Le critiche dei cittadini? C’era un bando regionale, abbiamo fatto un progetto ed è stato approvato perchè ritenuto valido. Si tratta di un parcheggio comodo, adeguato e dignitoso”. Federico Basile, sindaco di Messina, difende il progetto, pur consapevole dei disagi che ci sono stati in questo periodo. L’obiettivo era aprirlo intorno al 23 marzo ma i tempi tecnici non lo hanno ancora consentito. Questione di giorni, rassicura il primo cittadino.

Aggiunge il sindaco: “Abbiamo intenzione di attivarli in un primo frangente a titolo gratuito. Stiamo aspettando gli ultimi collaudi sull’impianto elettrico. E stiamo concludendo il parcheggio lato mare, in modo da tale che, terminate le due opere, lavoreremo su quello lato monte, il terzo. Sia chiaro, si tratta di progetti finanziati in base a bandi che prevedono quel tipo d’interventi. Non funziona che si prendono i soldi e poi s’interviene. Non avrebbe senso. E questo lo vedremo pure nel Pon Plus 2021-27 che tante critiche ha suscitato.

Il tema vero non è il caos dovuto ai cantieri quanto la necessità che i tempi per la realizzazione e l’avvio siano ridotti, in modo che i disagi siano circoscritti a un periodo minore.

Articoli correlati