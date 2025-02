Basket, San Matteo vince il derby con l’Unime, partita in famiglia per le sorelle Melita VIDEO

Al PalaRitiro vincono le biancorosse, "Teddy Bear Toss" dopo il primo canestro di Renata, a chiudere la sfida un canestro di Raffaella, sul parquet anche la sorella più piccola Alessandra

MESSINA – La stracittadina tra San Matteo e Ssd UniMe è stata una festa, la sfida in sé ha visto le padrone di casa prevalere come da pronostico per 62-51, scappando via nel primo quarto (24-6) ma per la squadra della presidente e coach Simona Grillo è stata la partita del ritorno a casa, tra le mura amiche del PalaRitiro, rimesso a nuovo dal Castanea Basket Messina. I due punti in classica non bastano alla Lucchesi Serramenti San Matteo però per avanzare al secondo turno dei playoff visto che terminano a pari punti con Viagrande, che vince a sua volta nell’ultima di stagione regolare, al secondo posto ma poi scala al terzo in virtù della differenza canestri, essendo lo scontro diretto con le etnee in perfetta parità.

L’atmosfera festosa al PalaRitiro si è vissuta sin dal primo canestro quando dopo i primi due punti di Renata Melita dagli spalti è arrivata una pioggia di giocattoli. Il primo ‘Teddy Bear Toss’ della società San Matteo, una pratica già in voga negli Stati Uniti ed esportata anche nei campi europei, con il pubblico che lancia i propri peluche che poi sono stati donati alla Onlus Abc Amici dei Bimbi in Corsia. Se ad aprire la partita è stata Renata Melita del San Matteo, 17 punti totali per lei senza però giocare l’ultimo quarto, a chiuderla è stata Raffaella Melita dell’UniMe, quest’ultima top scorer della gara con 19. In campo nel derby però erano tre le sorelle, oltre a Renata e Raffaella tra le file universitarie anche Alessandra, la più piccola, anche lei iscritta al tabellino con tre punti.

“Quello che succede in campo rimane in campo – ci dice Renata Melita unica a uscire vittoriosa delle tre sorelle – siamo competitive e ci piace giocare, la sfida credo sia stata divertente anche tra le sorelle”. Analizza la stagione dell’UniMe Raffaella: “Non è andata benissimo nel rapporto vittorie e sconfitte, sapevamo da inizio anno che l’obiettivo era crescere e in particolar modo per me era far crescere mia sorella minore Alessandra. Io personalmente rientravo da un infortunio e sono soddisfatta”. Alessandra ha svelato cosa impara dalle sorelle maggiori: “Certamente l’atteggiamento in campo, cerco sempre di ascoltare i loro consigli, hanno più esperienza di me e non è facile per certi aspetti giocarci ma sono sempre felice di stare sul parquet insieme o contro loro”. In conclusione alla domanda se hanno mai fatto un pensiero a giocare insieme rispondono in coro: “Ci abbiamo pensato e vedremo in futuro, sicuramente in estate faremo un torneo 3×3 insieme”.

La Lucchesi Serramenti San Matteo come detto è attesa ora dai playoff. Primo turno nuovamente contro l’Unime, poi in caso di vittoria nelle due gare, con l’eventuale terza in casa, la sfida contro Viagrande per giocare in finale probabilmente contro Alcamo se riuscirà a superare la vincente di Katane e Stella Palermo. Così Simona Grillo: “È stata la prima partita in casa dopo tanto tempo, è stato bello e questo palazzetto pieno regala sempre emozioni. Non mi aspettavo di chiudere così in alto la stagione regolare, sono soddisfatta delle ragazze anche se mi lamento perché voglio sempre qualcosa da parte loro”.

San Matteo – Ssd UniMe 62-51

Le ragazze del San Matteo partono subito forte: il primo quarto indirizza immediatamente la gara nel verso giusto grazie alle giocate della solita Renata Melita, Mercancini e dell’ultima arrivata Mallouk, chiudendo il parziale sul 24-6. Nel secondo quarto, l’Ssd UniMe prova a reagire con Raffaella Melita e Palermo, ma le biancorosse continuano a mantenere il vantaggio accumulato nei primi minuti grazie ai punti di Renata Melita e Arigò. Al riposo lungo le padrone di casa sono avanti 36-19.

Il terzo periodo è combattuto, con le universitarie che si affidano a Lekaj, autrice di 11 punti nel solo quarto, ma San Matteo mantiene il controllo con le solite Renata Melita e Mallouk, supportate da Arigò e Cosenza, chiudendo il parziale sul 19-14 e allungando a fine terzo quarto sul 55-33. Nell’ultimo quarto, coach Grillo dà spazio a tutte le ragazze, tra cui Cafarella (classe 2009) e Vinci (2007), quest’ultima autrice di 2 punti. Il parziale va dalla parte delle ospiti universitarie (7-18), ma il risultato finale non è mai in discussione con la Lucchesi Serramenti che chiude 62-51.

Tabellino

Parziali: 24-6, 12-13, 19-14, 7-18.

Arbitri: Pulvirenti & Shamsaddinlou.

Lucchesi Serramenti San Matteo: Morabito 0, Mallouk 16, Mercancini 7, Ingrassia 2, Cosenza 9, Vinci 2, Cascio 2, Arigó 7, Melita Renata 17, Polizzi 0, Cafarella 0.

Coach: Simona Grillo. Assistenti: Lucchesi, Bonaccorsi. Preparatore fisico: Cordaro.

Ssd UniMe: Palermo 6, Minutoli 0, Cundari 0, Melita Raffaella 19, Fiorentino 2, Melita Alessandra 3, Lekaj 15, Morabito 6, Costantino 0.

Coach: Venticinque.

