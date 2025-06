Beach Volley al Duomo, Finocchiaro: “Sport e non solo per vivere la piazza” VIDEO

Durante l'inaugurazione della Beach Arena Comune di Messina l'assessore ha rassicurato sulla processione del vascelluzzo e ribadito l'impegno delle partecipate

MESSINA – Inaugurata questa sera la Beach Arena Comune di Messina, in piazza Duomo presenti l’assessore Finocchiaro, il presidente territoriale Fipav Zurro, la presidente della Team Volley Messina Cardile e la presidente dell’Atm Grillo. Un breve momento con la nazionale maschile di beach, che da domani competerà sulla sabbia, e con i tanti volontari tesserati della Team Volley. E si apre ufficialmente il villaggio.

Così l’assessore Finocchiaro: “Ormai la federazione ha trovato abbastanza consona piazza Duomo che ha girato il mondo nelle visualizzazioni streaming. Tutto sta andando per il meglio con la terza edizione che ormai è strutturata, quest’anno avremo gli europei e poi l’evento mondiale. Staranno in città i nostri ospiti e abbiamo avuto grande collaborazione dei Vigili del Fuoco e si è creata una grande sinergia con le nostre partecipate. Ci saranno tribune in più ed eventi musicali, un modo per coinvolgere soprattutto i giovani. Un modo anche per condividere la piazza e poterla vivere tutti insieme”.

Rassicurazioni sul Corpus Domini e l’impegno delle partecipate

“Ci sarà la casetta dell’Amam che servirà ad erogare l’acqua potabile agli atleti e come lo scorso anno l’Atm concederà la tessere a tutti gli atleti per girare la città – prosegue l’assessore – Problemi con il Vascelluzzo? Il villaggio si trova in una parte che sarà attraversata dalla processione, ma è un’occupazione strategica perché il 22 mattina il corpo dei vigili del fuoco sa già come liberare un corridoio di dodici metri per non intralciare la cerimonia religiosa”.

Così la presidente dell’Atm Carla Grillo che ha consegnato le prime tessere agli atleti italiani: “La nostra azienda ha deciso di partecipare a questo evento con molto entusiasmo. I duecento atleti avranno gli abbonamenti per viaggiare gratuitamente in città e ci saranno i transfer dagli alberghi dove alloggiano fino a piazza Duomo”.